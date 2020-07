Elton John geëerd met speciale munt door Verenigd Koninkrijk

AMSTERDAM - Ter ere van de beroemde Britse zanger Elton John geeft The Royal Mint, de koninklijke munt van Groot-Brittannië, een speciale herdenkingsmunt uit. Deze unieke munt is vanaf vandaag verkrijgbaar in verschillende versies. Het ontwerp is goedgekeurd door Sir Elton John zelf.



Elton John is pas de tweede Britse artiest ooit die de eer heeft dat hij een officiële munt krijgt. Hoewel de versies hetzelfde ontwerp hebben, verschillen de uitvoeringen van elkaar door het gebruikte metaal, de muntkwaliteit en de toevoeging van – of gebrek aan – kleur.



Er is gekozen voor verschillende uitvoeringen met allemaal een heel beperkte oplage. Zo kent de gekleurde munt een oplage van slechts 7.500 exemplaren! Met de grote populariteit van Elton John wereldwijd, is de verwachting dat deze munt binnen enkele dagen zal zijn uitverkocht.



Het ontwerp is gebaseerd op het I’m Still Standing tijdperk van de Elton John. Op de munt zijn onder meer een excentrieke bril, hoed en strik afgebeeld die rechtstreeks uit de videoclip van de klassieker uit de jaren 80 lijken te komen.



Naast I’m Still Standing heeft Elton John vele andere succesnummers uitgebracht. In totaal heeft hij meer dan 300 miljoen platen verkocht, waardoor hij is uitgegroeid tot een van de bestverkochte artiesten aller tijden. Tevens heeft het Britse popicoon onder meer vijf Grammy’s en twee Oscar’s gewonnen.



Het komt dan ook niet als een verrassing dat Elton John centraal staat op deze tweede munt in de nieuwe muntenserie waarmee het Verenigd Koninkrijk een hommage aan haar muzieklegendes brengt. Eerder dit jaar is de eerste munt in de serie geslagen, ter ere van Queen.



Ook de herdenkingsmunt voor Queen werd ook in verschillende versies uitgegeven. De wereldwijde vraag naar deze munt, zowel van muntenverzamelaars als Queen-fans, was zo groot dat de meeste uitvoeringen al snel waren uitverkocht.



Fans kunnen de munt online bestellen. Voor de internationale verkoop van munten heeft The Royal Mint een netwerk van officiële distributeurs van herdenkingsmunten over de hele wereld. In Nederland kunnen de Elton John munten worden gereserveerd op https://www.amsterdam-munten.nl/elton-john