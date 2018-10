Programma Cinekid Festival Amsterdam compleet en kaartverkoop gestart

(onder embargo tot woensdag 3 oktober, 0.00 uur)



Cinekid Festival, ’s werelds grootste mediafestival voor de jeugd, presenteert met trots het volledige programma van de 32ste editie, bomvol producties over dieren, de natuur en de huidige mediajungle waarin we leven. Ook is vandaag, op dierendag, de online kaartverkoop van start gegaan. Cinekid Festival in Amsterdam vindt plaats op de Westergasfabriek en in The Movies van 20 t/m 26 oktober. Cinekid on Tour strijkt neer in bijna 40 filmtheaters door het land, van 13 t/m 28 oktober.



De mediajungle is het overkoepelende thema van 2018. Een inspiratiebron voor het programma met een sterke link naar de actualiteit. Want de Mediajungle is een perfect metafoor voor de massale mediarijkdom, wildgroei en algehele kakofonie die de wereld in zijn fascinerende greep heeft. Een ongerepte, wilde medianatuur/cultuur die ongrijpbaar, intrigerend, complex maar vaak ook heel feestelijk is.



De mediajungle is daarnaast ook een terugkerend onderwerp in kindermedia. In tal van jeugdfilms, televisieprogramma’s en nieuwe mediaproducties spelen natuur en de dierenwereld sinds jaar en dag een belangrijke rol.



Een greep uit het festivalprogramma van 2018:



Film & Televisie



Cinekid presenteert het grootste filmprogramma in de geschiedenis van het festival, met 43 speelfilms en 126 korte films (in 2017 waren dat er nog 57) uit 32 verschillende landen. De focus op de rol van dieren in jeugdfilms komt rijkelijk aan bod met onder andere vertoningen van klassieke dierenanimatiefilms zoals Waterschapsheuvel en Mijn buurman Totoro. In samenwerking met CineMeow kan de bezoeker Van de kat geen kwaad én Disney-klassiekers De Aristokatten en Oliver & Co zien op het grote doek.



Ook dit jaar is er weer ruimte voor baanbrekende en genreoverstijgende jeugdfilms. In de Keniaanse film Supa Modo, wil Jo graag superheld worden zodat ze kan vergeten dat ze ernstig ziek is. In Het oorlogsspel uit Zweden belandt Malte middenin een ruzie tussen twee kinderbendes. Als hij zich ermee bemoeit met zijn opgedane kennis over strategie en diplomatie, wordt het pas echt oorlog. In de roadmovie Wintervliegen rijden de tieners Mára en Hedus Tsjechië door, zonder rijbewijs en met gestolen auto. In Los Bando willen Grim en åge meedoen aan de Noorse Kampioenschappen Rock. Maar ze missen een bassist en zanger åge zingt als een krolse kat. Tijdens het festival wordt ook de VPRO Cinekid Top 100 van 2018 bekend gemaakt: een herziene canon van jeugdfilms die je als kind gezien moet hebben.



Binnen de televisieprogrammering is er vernieuwde aandacht voor Nederlandse fictie en non-fictieseries en introduceert Cinekid de Nationale Publieksprijs, waarbij meer dan 3000 basisschoolkinderen uit heel Nederland stemmen op hun favoriete serie. Naast premières van nieuwe afleveringen van populaire series als SpangaS, Brugklas en Puppy Patrol, kunnen kinderen in 2018 kennis maken met uitzonderlijke episodische producties, waaronder de bekroonde Noorse serie ZombieLars, de internationale coproductie DierenDetectives, de Cartoon Network-series Craig van de Kreek en Zomer Kamp Eiland en VPRO’s Zará en de magische kicksen. Deze jeugdserie werd afgelopen zomer opgenomen in zes verschillende asielzoekerscentra waar Cinekid uitgebreide pop-up festivals organiseerde. De jonge bewoners konden een rol voor en achter de schermen vervullen.



MediaLab



Het MediaLab van 2018 staat volledig in het teken van mediacultuur als mediajungle. Door middel van interactieve kunstinstallaties, games & apps en exclusieve workshops wordt deze chaotische maar feestelijke jungle over het voetlicht gebracht. Zo is er videokunst over dansculturen op sociale media-platforms (door Anouk Kruithof), een virtual reality-game met gevonden en vergeten 3D-voorwerpen uit de krochten van het web (door Stefan Schäfer), lichaam herkenningssoftware als browsing tool (door Philip Schütte), een paringsdans van flamingo’s in augmented reality (van Kristin Lucas), drie enorme incarnaties van natuur gefuseerd met technologie (door Miranda Moss, Florian Dussopt en Interactive Architecture Lab/AMOLF) en indiegames bewoond door voetballende eenden (van Sokpop Collective).



In het uitgebreide workshop-programma, leren kinderen over de kunst van de huidige GIF-cultuur, de schoonheid van de eerste vlog ervaring (met Questions Collective) en hoe ze zichzelf omtoveren in een absurde VR-avatar (met Nou & Herkauw). Ze leren origamibloemen tot leven laten komen via de zogenoemde arduino-techniek, maken stop-motion animatie over het huidige leven (met illustrator Ineke Goes) en creëren digitale soundscapes met de geluiden van de stad (van Watch that Sound en Jurian Strik). In de zeer populaire masterclasses geven gevierde mediaprofessionals een exclusief kijkje in de keuken.



Alle kinderen zijn makers



Jonge makers verrassen volwassenen dagelijks met hun creatieve verhalen en gebruik van sociale media. Op Cinekid worden er diverse activiteiten georganiseerd om hun creativiteit nog meer te stimuleren. Een goed voorbeeld hiervan is de vijfde editie van de non-fictie competitieShorts by Kids, de Tik Tok Tutorial Show waarin succesvolle tiktokkers aan de hand van voorbeelden het publiek voorzien van tips en tricks, en de Social Media Pitch, waarin kinderen hun eigen vlog, YouTube-kanaal of andere online uiting kunnen pitchen aan professionals.



Cinekid is voor álle kinderen, maar niet alle kinderen hebben het vermogen of de kennis om hun weg naar het festival te vinden. Een van onze belangrijkste doelen is om kinderen te bereiken met een zo divers mogelijke sociale en culturele achtergrond. Dit gebeurt onder andere door middel van samenwerkingen met de IMC Weekendschool, The One Minutes Jr. en Stichting de Vrolijkheid.



Cinekid for Professionals



Het programma voor volwassenen, Cinekid for Professionals, is online te vinden via www.cinekid.com. Het industry event van Cinekid, dat plaatsvindt van 23 t/m 26 oktober, organiseert onder andere het interactieve Industry Forum. Hierin stellen bezoekers hun eigen programma samen met een keuze uit meer dan 40 sprekers, 15 thema’s en 5 rondes. O.a. in het programma: Anja Dinhopl van Facebook, David Kleeman van Dubit en Charlotte Bushell en Rob Jenkinson van CBBC vertellen alles over slow media. Onderzoeker Nina Köll zet de laatste trends in cinema uiteen en professor René Glas neemt de luisteraar mee in de wereld van ludo-literacy. Mediakunstenaars waaronder Kristin Lucas vertellen over hun interactieve MediaLab-installaties. Daarnaast zijn de makers van de meest bijzondere kinderfilms en televisieseries zoals Likarion Wainaina (Supa Modo) of Anne Bergseng en Thomas S. Torjussen (Zombielars) aanwezig om hun maakproces te delen.



Over Cinekid



Cinekid is ‘s werelds grootste mediafestival voor de jeugd tussen de 3 en 14 jaar. Jaarlijks bezoeken bijna 65.000 kinderen en hun begeleiders het festival op de Westergasfabriek in Amsterdam en bijna 40 filmtheaters in Nederland. Ze maken kennis met de nieuwste jeugdfilms, -series en -documentaires, ontdekken de maker in zichzelf en gaan op safari in het MediaLab: de grootste digitale speeltuin van de wereld met interactieve kunstinstallaties, games en workshops.