Start kaartverkoop I Love Urban outdoor festival zaterdag 17 juli

JANDINO GEEFT FESTIVALLIEFHEBBERS HOOP



Dankzij garanties vanuit de overheid is de organisatie van I Love Urban weer volop actief. Op dit moment zijn wij druk bezig met het opzetten van het I Love Urban outdoor festival in juli en I Love Urban indoor in november.



Het I Love Urban festival is een bekende naam in Rotterdam met drie jaar achter elkaar uitverkochte edities in Rotterdam Ahoy. De eerste outdoor editie van I Love Urban festival is een droom die in 2021 hopelijk verwezenlijkt kan worden.



Vorig jaar zou die eerste outdoor editie van I Love Urban plaatsvinden in het Rotterdamse Oeverpark. Vanwege de coronacrisis ging dit helaas niet door. Organisator Jandino Asporaat hoopt dat het festival deze zomer daar op zaterdag 17 juli 2021 de eerste outdoor editie beleeft. Het publiek krijgt wat het gewend is, maar nu voor het eerst buiten en overdag: een perfect georganiseerd droomfestival met de grootste artiesten van dit moment uit binnen- en buitenland, een international food court en veel speelse verrassingen.



Organisator Jandino: ‘Zodra we kunnen, gaan we feesten, dansen en genieten van het leven. We gaan los!’



We leven nog steeds in onzekere tijden, waardoor de organisatie graag met de bezoekers meedenkt. Iedereen die vanaf 16 februari een kaartje koopt doet risicovrij een aanbetaling van 10 euro. Hierdoor ben je er gegarandeerd bij als het festival doorgaat. Iedereen die een kaartje koopt, kan te allen tijde zelf hun aanbetaling refundenen / terugvragen totdat het 100% zeker is dat het festival doorgaat. Krijgt het festival een officiële GO, dan betaal je het resterende bedrag.



De kaartverkoop start op dinsdag 16 februari om 21.00 uur via www.iloveurban.com



Een groot deel van de tickets is vorig jaar al verkocht, wees er dus op tijd bij!