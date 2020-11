Museon twee weken gesloten

Vanaf donderdag 5 november is het Museon in Den Haag twee weken gesloten.



De sluiting is onderdeel van het pakket aan landelijke maatregelen, dat gisteravond is afgekondigd door minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge, om de corona besmettingen terug te dringen. Musea, theaters, bioscopen en andere niet-culturele instellingen gaan twee weken dicht. De teleurstelling is groot maar het Museon heeft begrip voor dit kabinetsbesluit, waarbij onder andere de afweging ten grondslag ligt om reisbewegingen verder terug te dringen.



Het Museon nodigt haar publiek na deze sluiting weer van harte uit voor een bezoek in een veilige en rustige omgeving, gereguleerd middels tijdsloten gekoppeld aan de verplichte online kaartverkoop.



MUSIC! - van Beethoven tot Beyoncé



De fantasievolle tentoonstelling nodigt uit om samen naar muziek te luisteren, muziek te maken en muziek te ervaren. Dertig interactieve stations nemen jong en oud mee op een muzikale wereldreis en nodigen uit om samen actief muziek te ervaren.



In de tentoonstelling MUSIC! staat de geschiedenis en de beleving van muziek centraal. Want muziek fascineert, wereldwijd en sinds de eerste mensen de aarde bevolkten. Dertig stations nodigen de bezoekers uit om samen naar muziek te luisteren, muziek te maken en muziek te voelen. Daarvoor is het niet nodig dat je een instrument bespeelt of noten kunt lezen – nieuwsgierigheid naar nieuwe geluiden en ervaringen is genoeg om te genieten van deze originele, interactieve tentoonstelling. En wat zou muziek zijn zonder beweging? Je kunt de Whip-Dance, MC Hammer in de jaren negentig, de Charleston of een Middeleeuwse dans nadoen. Wat is jouw dance score? Hoe maak je een popsong en hoe win je de drumwedstrijd? Ontdek het in deze leuke tentoonstelling voor iedereen! Te bezoeken tot en met 12 september 2021.



One Planet



De actiegerichte tentoonstelling One Planet in het Museon laat zien dat de grote mondiale problemen waar de mensheid mee te maken heeft, echt kunnen worden opgelost. One Planet vervult de door de VN erkende pioniersrol van het Museon en zet aan tot actie om de 17 wereldwijde doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling te bereiken. De tentoonstelling toont inspirerende manieren om te zorgen voor een rechtvaardige verdeling van voedsel, water en energie en de acceptatie van de menselijke diversiteit. Het publiek is welkom om de tentoonstelling te bezoeken om inspiratie op te doen, ideeën aan te dragen en tot actie over te gaan.



Museon, museum voor cultuur en wetenschap



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen. Word Vriend van Museon en Omniversum en ontdek de vele voordelen!