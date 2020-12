Judith Sargentini nieuwe adjunct-directeur Artsen zonder Grenzen

Amsterdam, 28 december 2020 - Judith Sargentini treedt per 1 januari 2021 aan als adjunct-directeur van Artsen zonder Grenzen (Nederland). Als adjunct-directeur zal Sargentini een belangrijke schakel vormen tussen de Nederlandse maatschappij en het werk van Artsen zonder Grenzen wereldwijd. De laatste tien jaar was Sargentini actief als Europarlementariër voor GroenLinks.



In die tijd heeft zij zich op indrukwekkende wijze ingezet voor humanitaire zaken als mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, migratie en veiligheid. De passie, gedrevenheid en doortastendheid waarmee zij dat deed passen uitstekend bij een organisatie als Artsen zonder Grenzen. Haar twintig jaar werkervaring in het openbaar bestuur zijn daarbij van grote waarde. De medische noodhulporganisatie is dan ook verheugd met haar aanstelling.



Vanwege de coronapandemie en de thuiswerksituatie zal Sargentini de komende tijd gebruiken om online kennis te maken met de organisatie, collega’s, donateurs, partners en stakeholders. Zij zal – zodra dat kan – projectlanden bezoeken om daar meer te leren over de medische noodhulp van Artsen zonder Grenzen.



"Gedurende mijn hele carrière heb ik me ingezet voor een samenleving waarin de meest kwetsbaren de aandacht krijgen die zij verdienen. Ik kijk ernaar uit om dat bij Artsen zonder Grenzen te gaan doen en een brug te slaan tussen ons humanitaire werk en de Nederlands maatschappij.”, aldus Judith Sargentini.