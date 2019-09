Uitzendbureau Van Koppen & Van Eijk wordt Charlie works

Den Haag 20 september 2019 - Internationaal uitzendbureau Van Koppen & Van Eijk kiest na 15 jaar voor de nieuwe naam Charlie works. Deze naam sluit beter aan bij haar ambities omtrent groei, verbetering en een grotere herkenbaarheid als Europees specialist in flexarbeid. Gisteren lanceerde de organisatie de nieuwe identiteit en het opvallende oranje logo op feestelijke wijze. In een interview licht COO Flavia van As de reden van de re-branding en de nieuwe koers van het bedrijf toe.



19 September vond de kick-off plaats van de nieuwe naam Charlie works. 15 jaar geleden begon het uitzendbedrijf Van Koppen & Van Eijk met het leveren van flexkrachten aan bedrijven binnen de agrarische sector. Het bedrijf maakte een vliegende start door maar werd slachtoffer van eigen succes en kwam in 2017 in zwaar weer terecht. Er is kritisch naar het bedrijf gekeken en een nieuwe koers uitgestippeld.



"De afgelopen jaren zijn we stevig gegroeid en is er veel veranderd binnen het bedrijf. We zijn daarin de wervingskracht en de binding met onze flexkrachten kwijtgeraakt. De tevredenheid van onze flexkrachten en opdrachtgevers liep terug en ook op het gebied van service hebben we helaas ingeleverd”, vertelt COO Flavia van As, wanneer we haar vragen naar de reden voor de rebranding. Ze geeft aan dat Charlie works hier verandering in gaat brengen: “Om dat mogelijk te maken hebben we de nodige aanpassingen op strategisch en organisatorisch vlak doorgevoerd. De nieuwe organisatie is zo ingericht dat we die support ook kunnen bieden. De komende tijd werken we achter de schermen hard aan meer verbetering. We willen fouten beperken tot een minimum, maar ook excelleren in service wanneer er onverhoopt iets misgaat", aldus de directie van Charlie Works.



Charlie works rekruteert en zendt arbeidskrachten uit binnen de branches productie, food, agri, logistiek, techniek en bouw in vijf landen in Europa. De vacatures lopen uiteen van productiekracht tot manager. Naast een nieuw strategisch fundament richt Charlie works zich ook op een nieuwe doelgroep, namelijk hoger opgeleiden. “Dit geeft ons de kans meer te bieden in de ontwikkeling van onze uitzendkrachten. Er zijn zoveel mensen die meer kunnen dan het papiertje dat ze op zak hebben. Door vacatures aan te bieden die om meer scholing vragen, kunnen we onze members helpen groeien. Een werkproces is immers een groeiproces”, aldus Flavia van As over de nieuwe koers.



Charlie works is de optelsom van de ervaring en het netwerk van Van Koppen & Van Eijk en een visie die past bij de tijd waarin we nu leven.