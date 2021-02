Design-merk Not Only White presenteert 3 nieuwe wastafelcollecties

Hoewel vakbeurzen vanwege de coronamaatregelen zijn afgelast of uitgesteld, presenteert het Nederlandse design-merk Not Only White van ontwerpster Marike Andeweg drie nieuwe collecties voor wastafels in badkamers: Pose, Fall en Soft. Net zoals in eerdere collecties speelt het label daarin met eigentijdse en klassieke vormen, bio-based materialen en vloeiende kleurtinten.



Andeweg richtte haar award-winnende merk in 2010 op. Not Only White staat voor puurheid en functionaliteit. De op maat gemaakte ontwerpen van wastafels en baden stralen uit dat er tijd en aandacht voor is genomen en dat ze tot stand zijn komen met rust en sereniteit als basis. Ze schreeuwen niet om aandacht, maar zijn wel degelijk aanwezig. Essentieel is ook het materiaalgebruik. Duurzame materialen en coatings geven het product een extra gelaagdheid en een personal touch.



Van Hilton tot landgoed



Het design-label richt zich zowel op de particuliere als zakelijke markt. Dat varieert van een enkele badkamer voor een bed & breakfast tot meer dan 400 maatwerk wastafels voor het Hilton hotel bij Schiphol. Van de inrichting van een spa-achtige badkamer in het hybride Schwabinger Wahrheit Hotel in München tot de levering van wastafels voor landgoed Huize Bergen in Vught. De ontwerpen van het merk werden onder meer onderscheiden met de Red Dot Design Award, de iF Design Award en de German Design Award.



Pilaren in de badkamer



Met Pose voegt Not Only White ronde of vierkante pilaren toe in de badkamer, die zowel vrijstaand als tegen een muur kunnen worden geplaatst. Andeweg gebruikt hiervoor een zuivere vormentaal met ranke randen, waardoor er rust ontstaat in het ontwerp van het product en daarmee ook in de badkamer. De pilaren zijn gemaakt van bio-based Cristalplant, wat zorgt voor een matte, fluweelachtige touch. ,,Pose is qua vormgeving echt een toevoeging aan de totale collectie. Ik ga af van de geijkte opstelling en durf bewust voor een andere opstelling te kiezen”, legt Andeweg uit. ,,Pose neemt een plek in en is heel robuust voor een badkamermeubel. Het staat ergens voor. Letterlijk en figuurlijk. Door het toevoegen van een soft touch coating kan het ontwerp overigens ineens een hele andere uitstraling krijgen, waardoor we de interieur architect een soort blank canvas geven om mee te spelen.”



Spelen met hoogte



De nieuwe Fall-collectie is ontworpen door Joost van der Vecht, art director bij meubelmerk Pastoe en daarnaast freelance designer voor labels als Not Only White, Loof en Occony. ,,Hij gaat hiermee helemaal terug naar de basis, naar een zo puur mogelijke vorm voor een wastafel: een trog, al klinkt dat wat grof en oneerbiedig”, zegt Andeweg. ,,Met de Fall-collectie spelen we heel erg met hoogte. Door het variëren in de hoogte van de kommen ontstaat er een spel met de onderliggende plank. Hoe hoger de kom, hoe lager de plank, hoe meer ruimte er als het ware lijkt te ontstaan naast de waskom voor accessoires.”



Voor de wastafels wordt het natuurlijke materiaal Hi-Macs gebruikt. Dat biedt een range aan kleuren. Voor de Fall is gekozen voor zachte, nude tinten als Sea Oat Quartz, Peanut Butter en White Quartz, juist om zachtheid in de rechte vorm aan te brengen.



Eigentijdse nostalgie



De nieuwe Soft-collectie bestaat uit een serie ronde en ovale waskommen die een zekere rankheid uitstralen, met als bijzonder detail de 5 millimeter dunne rand. Ook hier is als materiaal bio-based Cristalplant gebruikt voor de zachte touch. ,,Met deze collectie brengen we een stukje nostalgie terug. Deze kommen geven mensen een authentiek badkamergevoel van vroeger. Tegelijkertijd creëren we door de dunne randen een eigentijdse look met basisvormen”, vertelt Andeweg. ,,De badkamer is toch een ruimte waar je tot rust wilt komen. Dat doen we met dit soort simpele, zachte, ronde basisvormen.”