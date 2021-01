'Woonlastencijfers CBS tonen niet de lasten voor huishoudens'

Dit is een expertquote van Nico Stolwijk van Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Gemeenten brengen inwoners fors meer in rekening voor afval | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl



De CBS-cijfers van de gemeentelijke woonlasten laten zien wat een gemeente in totaal ontvangt aan heffingen van al haar inwoners. Dat is de optelsom van huishoudens en bedrijven, inclusief de opbrengsten uit bijvoorbeeld toeristenbelasting en precario. Omdat de totale opbrengst wordt gedeeld door het aantal inwoners, vertekent dit de uitkomst voor huishoudens.



Zo is het tarief voor OZB en afvalstoffenheffing voor huishoudens anders dan voor bedrijven en in gemeenten waar veel bedrijven zijn gevestigd komt een groot deel van de opbrengsten daar vandaan. Daarbij betalen huishoudens geen toeristenbelasting of precario terwijl dit in de optelsom per inwoner wel wordt meegerekend. Vereniging Eigen Huis onderzoekt jaarlijks wat huishoudens aan lasten betalen aan hun gemeente. Het totaaloverzicht van 2021 hopen wij eind februari te presenteren.



Nico Stolwijk is manager Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.