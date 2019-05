Kanshebbers Lokale Media Awards 2019 bekend gemaakt

De verkiezing van de Lokale Media Awards nadert de ontknoping. Na twee selectieronden zijn meer dan honderd inzendingen teruggebracht tot 25 nominaties in zes categorieën. Vandaag maakte de jury bekend welke kandidaten nog in de race zijn. De prijsuitreiking volgt vrijdag 14 juni, tijdens de Avond van de Streekomroep in het Hilversumse Beeld en Geluid.



De Lokale Media Awards (voorheen LOA) zijn de vernieuwde prijzen van de lokale publieke omroepsector, verspreid over de categorieën Nieuws, Audio, Video, Innovatie, Presentatietalent, en Omroep van het Jaar. De jurering is dit jaar nadrukkelijk afgestemd op de overkoepelende speerpunten van de sector, zoals samenwerking in de streek, lokale journalistiek, maatschappelijke impact en professionalisering.



In de categorie ‘Omroep van het Jaar’ heeft de jury acht kandidaten genomineerd: Omroep Venlo, Studio040, 1Twente, OOG Groningen, WOS Media, RTV NOF, Dtv Nieuws en Studio Alphen. Deze genomineerde omroepen worden dit jaar, samen met de Lokale Omroepen van het Jaar 2017, OPEN Rotterdam en REGIO8, ingezet als het visitekaartje van de lokale publieke omroepsector. De nominaties voor de overige awards zijn te vinden op de website van de OLON: https://olon.nl/nominatieslokalemediaawards.



De onafhankelijke vakjury wordt gevormd door voorzitter Timo Kamst (opleidingscoördinator NPO Campus), Jurre Bosman (directeur NPO Radio), Sieb Kroeske (docent radiomanagement), Ton Verlind (journalist en media-adviseur) en Loek Mentink (eindredacteur Endemol Shine Nederland). De award voor Omroep van het Jaar is mede beoordeeld door afgevaardigden van de winnaars van de laatste editie: Femke IJsinga-van Boxsel van OPEN Rotterdam en Joost Jonker van REGIO8.



De Lokale Media Awards zijn een initiatief van de verenigde lokale publieke omroepen (OLON) en worden georganiseerd door het brancheorgaan Stichting NLPO. De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 14 juni tijdens De Avond van de Streekomroep in Hilversum. Het evenement wordt gepresenteerd door Sofie van den Enk en kent bijdragen van verschillende gasten, waaronder een key note van Lex Uiting en een talkshow met betrokkenen uit de politiek en de sector.