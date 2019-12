Supermicro's tweede jaarlijkse rapport over groene datacenter meldt mogelijkheid om miljoenen in energiekosten en e-afval te besparen

Onderzoeksresultaten tonen aan dat 88% van de datacentra niet groen zijn, en het typische datacenter kan jaarlijks tot wel $ 38 miljoen aan energiekosten besparen, en 350 ton aan e-afval



SAN JOSE, Californië, 10 december 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een wereldleider in bedrijfscomputing, opslag, netwerkoplossingen, en groene computertechnologie, heeft vandaag zijn tweede jaarlijkse rapport [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2665873-1&h=673675024&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2665873-1%26h%3D2943481732%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fwhite-paper%252Fdatacenter-report%26a%3Dreport&a=jaarlijkse+rapport] over datacentra en het milieu uitgebracht dat gebaseerd is op een brancheonderzoek onder meer dan 5.000 IT-professionals. De resultaten tonen dit jaar opnieuw aan dat de meerderheid van de managers in datacentra niet volledig overwegen welke groene initiatieven er beschikbaar zijn voor de groeiende uitbouw van datacenterinfrastructuren, de stijgende datacenterkosten en de gevolgen voor het milieu.



Supermicro voert dit jaarlijkse onderzoek uit om verslag uit te brengen over de stand van de branche, om de aankoopoverwegingen voor datacenterapparatuur te beoordelen, en om de managers van datacentra te helpen hun beslissingen voor de langetermijneffecten op het milieu beter te kwantificeren door middel van energiebesparing en vermindering van e-afval.



Belangrijkste bevindingen:



Over de hele linie toonden de reacties van de IT-experts van MKB, grote ondernemingen, en erkende bedrijven dat de meeste bedrijven (86%) de gevolgen voor het milieu niet zien als een belangrijke factor voor hun datacentra:





-- Het management van datacentra zagen vooral de Total Cost of Ownership

(TCO - totale eigendomskosten) en het rendement op investeringen (ROI)

als hun primaire maatstaaf voor succes. Minder dan 15% antwoordde dat

energie-efficiëntie, maatschappelijke verantwoordelijkheid, of de

gevolgen voor het milieu belangrijke overwegingen waren voor hun

bedrijf.



-- 22% van de respondenten merkten op dat "milieuoverwegingen" te duur

voor het bedrijf zijn om als prioriteit voor hun bedrijf beschouwd

te worden. Dit wijst op een groot gebrek aan inzicht met betrekking

tot de ROI van groene computeroplossingen.

Bijna 9 van de 10 datacentra zijn niet optimaal ontworpen voor stroomefficiëntie, en dit kan ertoe leiden dat elk datacenter jaarlijks mogelijk meer dan $1.4 miljoen verliest (op basis van nationale gemiddelden):





-- Ondanks de komst van nieuwe koeltechnieken en nieuwe hardware die hogere

bedrijfstemperaturen aankan, bewegen bedrijven zich nog steeds in de

richting van koudere omgevingstemperaturen voor hun datacentra. In

vergelijking met 2018 is het aantal bedrijven dat zich dit jaar richt op

een temperatuur van 24(o)C of lager voor hun faciliteiten, gestegen met

13%, en deze groep vertegenwoordigt nu meer dan twee-derde van de

respondenten.



-- Dit is met name verspillend gedrag omdat het gebruik van free-air

koelinstallaties, ontworpen om met temperaturen van meer dan

26,5(o)C te functioneren, ertoe zal leiden dat de datacentra hun

bedrijfskosten zouden kunnen verlagen.

-- Veel bedrijven exploiteren hun datacentra ook bij lagere dichtheden dan

nodig is. 71% van de respondenten merkte op dat hun datacentra

vermogensdichtheden gebruiken van 19 kW per rack.



-- Door gebruik te maken van multinode-servers en hogere

vermogensdichtheden kunnen de energievereisten drastisch verbeterd

en de kosten verlaagd worden.

De meest voorkomende manier voor het verwijderen van verouderde server-hardware uit datacentra is sinds 2018 zorgwekkend veranderd. In 2019 is het aantal bedrijven dat hun buiten gebruik gestelde hardware recyclen over de hele linie gedaald:





-- Het aantal bedrijven dat samenwerkt met een gecertificeerd

recyclingbedrijf daalde van 2018 tot 2019 met 14%, en het aantal

bedrijven die aangaven dat zij zelf hun hardware recyclen, daalde met

5%.



-- 2% van het afval is e-afval en is goed voor 70% van de totale

hoeveelheid giftige afval in de VS. Een afname van correcte

recycling voor zulke grote hoeveelheden hardware zorgt voor

zorgwekkende gevolgen voor het milieu.

-- Erger nog, ongeveer 1 op 10 van de grootste ondernemingen met de

grootste hoeveelheden datacenter-hardware, gooien in wezen nog steeds

hun buiten gebruik gestelde apparatuur weg.



-- 9% van deze grootste ondernemingen meldden dat zij hardware

verwijderen zonder enige vorm van recycling.

Geoptimaliseerde hardware-vernieuwingscycli zou ertoe kunnen leiden dat e-afval met meer dan 80% verminderd wordt en dat 15% betere prestaties gerealiseerd wordt terwijl de acquisitiekosten met 44% zouden worden verlaagd, wat potentieel een jaarlijkse kapitaalbesparingen met $ 900.000 en resulterend e-afval met 12 ton zou opleveren.





-- In 2018 had een meerderheid, 35% van de bedrijven, plannen om de

server-hardware elke 2-3 jaar te vernieuwen, terwijl in 2019 de

meerderheid verschoof naar 40% om de server-hardware elke 4-5 jaar te

vernieuwen.

"De 2019 onderzoeksresultaten stelden opnieuw vast dat het overwegen van de milieugevolgen bij de selectie van datacenterapparatuur een blijvende uitdaging binnen de IT-sector blijft," aldus Charles Liang, President en CEO van Supermicro. "We blijven ons concentreren op hulpbron besparende architectuur om eindgebruikers te helpen zowel energie- als aankoopkosten te besparen terwijl tegelijkertijd de gevolgen voor het milieu verminderd worden."



Supermicro's hulpbron-besparende architectuur splitst de CPU, het geheugen en andere subsystemen, zodat elke bron onafhankelijk kan worden vernieuwd, waardoor datacentra de kosten van de vernieuwingscyclus kunnen verlagen alsmede hun impact op het milieu. Gedurende een vernieuwingscyclus van twee tot vier jaar, leveren de hulpbron-besparende servers van Supermicro, gemiddeld beter presterende, en efficiëntere servers tegen lagere kosten in vergelijking met de traditionele verwijder-en-vervang modellen omdat datacentra in staat gesteld worden om zelfstandig de aanname van nieuwe en verbeterde technologieën te optimaliseren.



Het tweede jaarlijkse rapport Supermicro Data Centers & the Environment geeft een overzicht van de belangrijkste trends die vormgeven aan de levering en strategie van de IT-infrastructuur. Dit jaar werd het onderzoek via e-mail in oktober 2019 uitgevoerd. Het bevat reacties van 1.362 exploitanten van datacentra en IT-beoefenaars van internationale ondernemingen, serviceproviders, en KMB's en vertegenwoordigt een uitgebreide dwarsdoorsnede van belangrijke demografische groepen inclusief functie, de geografie van het datacenter, de brancheverticaal alsmede de grootte van de onderneming.



"Uit het wereldwijde onderzoek naar groene datacentra dat door het, in San Jose gevestigde Supermicro werd uitgevoerd, blijkt dat de meeste bedrijven niet grondig overwegen hoe zij hun stroomverbruik en e-afval kunnen minimaliseren wanneer zij datacenterapparatuur selecteren," aldus Sam Liccardo, burgemeester van de City of San Jose. "Als een toonaangevend bedrijf in Silicon Valley op het gebied van innovatie en duurzaamheid, is Supermicro al lange tijd een voorstander van groen computergebruik, en ik nodig de sector uit om meer te weten te komen over de effecten en mogelijkheden ervan."



De datacentersector moet veel verbeteringen aanbrengen om als groen te worden beschouwd. Het kiezen van innovatieve datacenterapparatuur dat gebruik maakt van technologische ontwikkelingen kan aanzienlijke gevolgen voor het milieu hebben. Gesplitste serverconfiguraties kunnen bijvoorbeeld tot aanzienlijke vernieuwingsbesparingen leiden en bedrijven de mogelijkheid geven om snel te profiteren van de nieuwste servertechnologieën om het aantal vernieuwingscycli te verminderen.



Een andere overweging is de stroomeffectiviteit van datacentra. Zeer efficiënte servers met een hoge dichtheid kunnen de benodigde hoeveelheid stroom verminderen alsmede de benodigde fysieke ruimte. Daarnaast kunnen systemen die ontworpen zijn ter ondersteuning van free-air cooling, waarvoor geen airconditioner voor computerruimtes (CRAC - computer room air conditioner) nodig is, ook de energiebehoeften van het datacenter verminderen.



Ga voor meer informatie over de bevindingen van het rapport en Supermicro's hulpbron-besparende innovaties en toewijding aan groen computergebruik, naar www.supermicro.com/WeKeepITGreen.



