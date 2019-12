Volvo Trucks presenteert zware elektrische concepttrucks voor bouwwerkzaamheden en regionale transporten

GÖTEBORG, Zweden, 10 december 2019 /PRNewswire/ -- Hoe kan de impact op het milieu en klimaat van het zware vrachtverkeer worden verminderd terwijl de vraag naar transport blijft toenemen? Volvo Trucks is onlangs gestart met de verkoop van elektrische trucks voor stedelijk transporten en verwacht dat elektrificatie ook voor zwaardere trucks een concurrerend alternatief kan worden. Volvo Trucks wil de mogelijkheden verkennen en demonstreren en heeft daarom elektrische concepttrucks ontwikkeld voor bouwactiviteiten en regionale distributie.



Klik op: om de Multimedia News Release te bekijken:

https://www.multivu.com/players/uk/8660651-volvo-trucks-electric-concept-trucks/ [https://www.multivu.com/players/uk/8660651-volvo-trucks-electric-concept-trucks/]



"We zien op de langere termijn veel mogelijkheden voor zware elektrische trucks in regionale transporten en de bouw. Met onze concepttrucks willen we verschillende oplossingen voor de toekomst verkennen, demonstreren en bekijken hoeveel interesse er bestaat in de markt en in de samenleving. Als we de vraag naar trucks met een elektrische aandrijving willen vergroten, moet de infrastructuur voor opladen snel worden uitgebreid. Ook moeten er hogere subsidieregelingen worden gecreëerd voor transporteurs die als pioniers kiezen voor nieuwe voertuigen die minder impact hebben op het milieu en klimaat", aldus Roger Alm, President Volvo Trucks.



Zware elektrische trucks kunnen de werkomgeving van chauffeurs en bouwvakkers verbeteren omdat ze een laag geluidsniveau en nul uitlaatemissies produceren tijdens de werkzaamheden. Dit laatste zal een aanzienlijk en positief effect hebben op de luchtkwaliteit in steden met veel bouwprojecten. Door het ontbreken van geluidsoverlast wordt het ook mogelijk om meer uren per dag transportactiviteiten uit te voeren. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor het stroomlijnen van activiteiten, bijvoorbeeld bij grote bouwprojecten en transporten in en rond steden.



Een reductie van de totale impact op het klimaat van de transportsector is mogelijk door het gebruik van zware elektrische voertuigen in de regionale distributie.



"In Europa wordt een enorm aantal trucks gebruikt voor regionale goederentransporten, met een gemiddelde jaarkilometrage van 80.000 km. Dit betekent dat een toenemend gebruik van elektrische voertuigen voor regionale distributie zal leiden tot aanzienlijke winst voor het klimaat, op voorwaarde dat deze elektriciteit fossielvrij is", zegt Lars Martensson, Director Environment and Innovation, Volvo Trucks.



Het plan van Volvo Trucks om zware elektrisch aangedreven trucks in te zetten voor de bouw en de regionale distributie, begint met een pilot met een klein aantal voertuigen bij een aantal Europese klanten. Uitgebreidere marktintroductie volgt op een later tijdstip.



"De snelheid van elektrificatie hangt af van een aantal factoren. Enerzijds vraagt het om een uitbreiding van de infrastructuur voor opladen en anderzijds moet ervoor worden gezorgd dat regionale elektriciteitsnetwerken uiteindelijk voldoende capaciteit kunnen overbrengen. Financiële subsidieregelingen zijn nodig om meer transporteurs ertoe aan te zetten te investeren in elektrische voertuigen. Verladers kunnen ook een bijdrage leveren door langere contracten aan te bieden en een grotere bereidheid om te betalen voor duurzame transporten. Veel transportbedrijven hebben zeer kleine marges, dus elke nieuwe investering moet winstgevend zijn", legt Martensson uit.



Parallel aan de toenemende elektrificatie van de transportsector zal voortdurende verbetering van de efficiency van verbrandingsmotoren nog vele jaren een sleutelrol blijven spelen bij internationale transporten.



"De huidige truckmotoren maken zeer efficiënt gebruik van de energie en werken op diesel of verschillende hernieuwbare brandstoffen zoals vloeibaar biogas of HVO. Deze technologie heeft nog steeds potentieel voor verdere ontwikkelingen", aldus Martensson.



Volvo-trucks met alternatieve brandstoffen/aandrijflijnen





-- Volvo FL Electric en Volvo FE Electric. Beide trucks zijn geheel

elektrisch en bedoeld voor bijvoorbeeld lokale distributie en

afvalinzameling in stedelijke omgevingen.

-- Volvo FH LNG en Volvo FM LNG. De Volvo FH voor zware internationale

transporten en de Volvo FM voor zware regionale transporten op vloeibaar

aardgas of biogas.

-- Volvo FE CNG. De Volvo FE voor gecomprimeerd aardgas of biogas is

bedoeld voor lokale distributie en afvalinzameling.

Lees meer over de visie van Volvo Trucks op duurzame transporten:

Elektrische trucks [https://www.volvotrucks.nl/nl-nl/trucks/elektrische-vrachtwagens-en-elektromobiliteit.html]

Zorg voor het milieu [https://www.volvotrucks.nl/nl-nl/about/environment.html]

LNG [https://www.volvotrucks.nl/nl-nl/wat-is-lng-waarom-lng-en-welke-lng-trucks-zijn-er.html]

I-Save [https://www.volvotrucks.nl/nl-nl/news/press-releases/2019/mar/tot-7-procent-lagere-brandstofkosten-door-nieuwe-volvo-fh-met-i-save.html]



Download de afbeeldingen [https://images.volvotrucks.com/search?querylabel=Collection&querystring=(ID%20%3D%3D%2041559)%7C%7C(ID%20%3D%3D%2041560)%7C%7C(ID%20%3D%3D%2041561)%7C%7C(ID%20%3D%3D%2041562)%7C%7C(ID%20%3D%3D%2041563)%7C%7C(ID%20%3D%3D%2041564)]

Bekijk de film [https://www.youtube.com/watch?v=UW9AAy3Tbbk&feature=youtu.be]





U kunt er op vertrouwen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn bij ons. Ons privacy statement vindt u hier [https://www.volvogroup.com/en-en/privacy/privacy-nl/data-subject-rights.html]. Wilt u liever geen berichten meer ontvangen? Neem dan contact met ons op en we zullen uw gegevens verwijderen.



Film- en fotomateriaal is verkrijgbaar via Volvo Trucks' beeldenbank https://images.volvotrucks.com [https://images.volvotrucks.com/]. Daarnaast is filmmateriaal te vinden op http://www.youtube.com/user/VolvoTrucks [http://www.youtube.com/user/VolvoTrucks].



www.volvotrucks.nl [http://www.volvotrucks.nl/]

Facebook: https://www.facebook.com/volvotrucksnederland/ [https://www.facebook.com/volvotrucksnederland/]

Twitter: https://twitter.com/volvotrucksnl [https://twitter.com/volvotrucksnl]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/volvo-trucks-nederland [https://www.linkedin.com/company/volvo-trucks-nederland]



Volvo Trucks levert een totaalpakket van transportoplossingen voor professionele en zakelijke klanten. Het bedrijf biedt een volledig assortiment van zware tot middelzware trucks en heeft een sterk internationaal netwerk van ruim 2.100 servicepunten in meer dan 130 landen. Volvo-trucks worden in 15 landen geassembleerd. In 2018 leverde Volvo wereldwijd meer dan 127.000 trucks af. Volvo Trucks maakt deel uit van de Volvo Group, een van 's werelds vooraanstaande fabrikanten van trucks, bussen, uitrusting voor de bouw en aandrijfsystemen voor scheepvaart en industriële toepassingen. De Volvo Group levert bovendien complete oplossingen op het gebied van financieringen en service. Het werk van Volvo Trucks is gebaseerd op de kernwaarden kwaliteit, veiligheid en zorg voor het milieu.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1041274/Volvo_Trucks.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1041274/Volvo_Trucks.jpg]



Charles Engelaar

Volvo Trucks

telefoon: 06-51 42 71 51

e-mail: charles.engelaar@volvo.com [mailto:charles.engelaar@volvo.com]; of

Cynthia van 't Hoff

Volvo Trucks Nederland

telefoon: 06-22 30 24 61

e-mail: cynthia.van.t.hoff@volvo.com [mailto:cynthia.van.t.hoff@volvo.com]

Website www.volvotrucks.nl [http://www.volvotrucks.nl/]



https://mma.prnewswire.com/media/1041274/Volvo_Trucks.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1041274/Volvo_Trucks.jpg]



Web site: https://www.volvotrucks.com//