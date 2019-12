Klimaatvriendelijk eten in Nederland

BERLIJN, 10 december 2019 /PRNewswire/ -- Klimaatbescherming is een belangrijkste factor bij het kopen van levensmiddelen voor de Nederlanders, zoals wordt weergegeven in een Europese voedingsstudie onder 24.000 personen in 15 landen, uitgevoerd door Veganz [https://veganz.com/]. Veganz, een van de enige aanbieders van een volledig assortiment van veganistische voedingsmiddelen ter wereld, richt zich op de verschillen tussen veganistische en andere diëten in een studie met als onderwerp winkelen en voeding in Europa.



Tijdens het winkelen specificeert 91% van de veganisten het belang te onderkennen van duurzaamheid en milieubescherming. Dit is tevens het geval bij 74% van de niet-veganisten. Evenzo stelt 74% van de veganisten vertrouwen te hebben in etiketten en labels en kopen zij bij voorkeur biologisch gecertificeerde producten. Seizoens- en streekgebondenheid zijn daarentegen nogal controversiële factoren onder Nederlandse veganisten. Dit ligt anders bij andere voedselgroepen, die aan seizoensgebondenheid een hogere waarde toekennen.



Bij het vragen naar de redenen voor het volgen van een veganistisch dieet, antwoordt 95,7% van de Nederlandse veganisten een plantaardig dieet te volgen om redenen van dierenwelzijn, direct gevolgd door overwegingen van milieubescherming en duurzaamheid. Meer dan 90% van de veganisten was voorheen reeds vegetariër.



80% van de veganistische Nederlanders gebruikt sociale media om meer te weten te komen over de huidige voedingstrends en productinnovaties. Voorts zegt 65% dat ze hun kennis via online blogs uitbreiden. In vergelijking met niet-veganisten wordt duidelijk dat deze nieuwe media aanzienlijk minder worden gebruikt.



Ongeveer 26% van de veganisten zou graag meer veganistische snoep en veganistische snacks tot zich willen nemen. Zoete veganistische bonbons, van eiwitproducten tot koekjes, zijn nu verkrijgbaar via Veganz-producten in maximaal 300 Albert Heijn-winkels. Parallel aan de lancering zijn ProVeg Nederland [https://proveg.com/nl/] en Veganz een partnerschap voor 2020 aangegaan en ondersteunen zij veganisme in Nederland doormiddel van gezamenlijke activiteiten.



