Onderzoek Mindtree: de functie van Chief Digital Officer heeft sterke invloed op digitale transformatie

- Zakelijke en IT-professionals zien een heldere langetermijnbehoefte aan de CDO voor het aandrijven van organisatorische verandering



WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 10 december 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een mondiaal bedrijf op het gebied van technologiediensten en digitale transformatie, heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek dat inzichten geeft in de relevantie en de lange adem van de functie van Chief Digital Officer (CDO). In tegenstelling tot de algemene overtuiging dat de CDO-functie een beperkte houdbaarheid heeft, ziet een overgrote meerderheid van de zakelijke en IT-professionals die deelnamen aan Mindtree's onderzoek hun CDO als een effectieve veranderingsagent en een kampioen in het bereiken van digitale transformatie en het leveren van klantvoordelen.



Anders dan andere gepubliceerde onderzoeken naar de CDO-functie, die focusten op de opvattingen van directieleden, zijn in het onderzoek van Mindtree gegevens opgenomen van 323 mondiale zakelijke en IT-professionals in de VS en het VK die onder een CDO werken. Deze professionals spelen een belangrijke rol in het uitvoeren van de visie van de CDO en hebben een waardevolle kijk op de effectiviteit van de CDO als een leidinggevende. Het bleek dat de CDO effectief is geweest in zijn inzet voor aandrijvende digitale initiatieven, zoals klanten een soepele digitale ervaring bieden (27%) en het creëren van nieuwe businessmodellen (20%).





1. De CDO-functie heeft een helder doel en wint aan relevantieEr is een

algemene overtuiging dat de CDO-functie onduidelijk is en dat zijn taken

en verantwoordelijkheden eenvoudig kunnen worden verdeeld onder

verschillende directieleden. Uit Mindtree's onderzoek bleek daarentegen

dat de zakelijke en IT-professionals van vandaag een heldere behoefte

zien aan een voortzetting van de CDO-functie. 74% van de respondenten

geeft aan dat de CDO van hun organisatie duidelijk afgebakende

verantwoordelijkheden heeft en 81% is het erover eens dat deze

verantwoordelijkheden dermate gedifferentieerd zijn dat een aparte

CDO-functie daarvoor nodig is. Bovendien geloven zakelijke en

IT-professionals dat de functie van CDO nog relevanter wordt dan toen de

functie werd gecreëerd (76%), wat de CDO een duidelijk mandaat geeft om

zijn digitale doelen te bereiken.

2. CDO's hebben vaak meer technologische dan zakelijke expertiseZakelijke en

IT-leiders noemen als voornaamste vaardigheden van de CDO een grondige

kennis van technologie (61%) en het vermogen om digitale strategieën uit

te voeren (53%).Volgens 70% van de respondenten heeft hun CDO een

IT-achtergrond, wat suggereert dat veel CDO's wel beschikken over een

goede combinatie van technologisch begrip en sociale vaardigheden, maar

dat ze minder inzicht hebben in hoe delen van de onderneming werken, of

dat die kennis nog in ontwikkeling is. 84% van de respondenten die werkt

bij een organisatie waar de CDO beschikt over een IT-achtergrond, gaf aan

dat hun bedrijf "aanzienlijke" digitale vorderingen heeft gemaakt sinds

de creatie van de CDO-functie. Van de respondenten met een CDO zonder

zakelijke IT-achtergrond gaf 73% datzelfde antwoord.

3. Ondanks de vooruitgang hebben CDO's nog steeds te maken met obstakels,

waaronder silogebaseerde initiatieven en een tekort aan talentOngeveer

een derde van de respondenten (32%) noemde een veranderingsresistente

cultuur als het grootste obstakel voor het boeken van vooruitgang. In dat

verband wordt 'cultuurverandering om sneller te itereren' gezien als de

minst gewaardeerde prestatie van CDO's. Op de vraag wat de CDO het hardst

nodig heeft om de activiteiten succesvol te kunnen digitaliseren,

antwoordde 38% van de respondenten dat er meer samenwerking nodig is

tussen de verschillende business units, in combinatie met de instroom van

nieuw talent met vaardigheden die in het verlengde liggen van de

technologieën waar vraag naar is.

"Terwijl ondernemingen vooruitgang boeken met digitale transformatie en nieuwe mogelijkheden ontdekken om hun activiteiten opnieuw uit te vinden, doen leiders in verschillende sectoren langetermijninvesteringen in organisatievaardigheden en leiderschap. We zijn niet verrast door het feit dat de functie van CDO niet wordt gezien als een tijdelijk project of een aanvankelijke leiderschapsrol, maar meer als een veranderingsagent voor de lange termijn," aldus Sreedhar Bhagavatheeswaran, SVP en Head of Digital bij Mindtree. "Uit onze gesprekken met directieleden bleek dat het essentieel is voor bedrijven om de potentie van digitale technologieën volledig te omarmen. Met de versnelling van de technologische verandering, moet de CDO technologieën als cloud en AI beheersen en de onderneming begrijpen om succesvol te kunnen zijn. Daarnaast moeten zij de organisatorische cultuur begrijpen en vakkundig verandermanagement kunnen sturen om te slagen."



Methodologie



In 2019 is Mindtree gaan samenwerken met Researchscape International aan een klantonderzoeksproject. Het onderzoek bestond uit 323 respondenten uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.



Kijk voor meer informatie en het volledige rapport op https://www.mindtree.com/chief-digital-officer-cdo-survey-report [https://www.mindtree.com/chief-digital-officer-cdo-survey-report]



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een mondiaal technologie consultancy- en dienstenbedrijf, dat bedrijven helpt om schaal en flexibiliteit bij elkaar te brengen voor het behalen van concurrentievoordeel. 'Born digital' in 1999 en nu een bedrijf van de Larsen & Toubro Group, past Mindtree haar diepe domeinkennis toe in meer dan 350 zakelijke klantcontracten voor het afbreken van silo's, het verduidelijken van digitale complexiteit en het sneller naar de markt brengen van nieuwe initiatieven. Wij stellen IT in staat te bewegen op zakelijke snelheid en maken daarbij gebruik van opkomende technologieën en de efficiënties van Continuous Delivery voor het aansporen van bedrijfsinnovatie. We zijn actief in 18 landen en meer dan 40 vestigingen over de hele wereld en worden consequent aangemerkt als een van de beste werkgevers, dagelijks belichaamd door onze winnende cultuur die bestaat uit 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde 'Mindtree Minds'.



Alle genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun geregistreerde eigenaars.



