OANDA benoemt Greg Niebank tot Head of Product

LONDON, 10 december 2019 /PRNewswire/ -- Een mondiale leider in online multi-asset handelsdiensten en valutagegevens en -analyses, OANDA Global Corporation [http://oanda.com/], heeft haar klantaanbod verder versterkt met de benoeming van Greg Niebank tot Head of Product. Hij zal vanuit Londen verantwoordelijk worden voor de introductie van aanvullende handelsinstrumenten, klantgerichte samenwerkingsverbanden en platformverbeteringen.



Met 21 jaar ervaring in de handelsbranche heeft Niebank zijn gehele carrière doorgebracht bij CMC Markets. Hij kwam in 1997 bij de onderneming als junior handelaar en klom op tot Group Head of Product.



Chief Operating Officer Kurt vom Scheidt licht toe: "Door de jaren heeft OANDA een reputatie opgebouwd in het combineren van de modernste technologie met een klantgerichte benadering. We blijven volledig toegewijd aan het toegang verlenen aan onze klanten tot een breed scala aan instrumenten en geavanceerde handelstools door middel van ons prijswinnende platform. Als zodanig zal Greg's uitgebreide kennis van de branche zeer waardevol zijn bij de verdere ontwikkeling van ons product."



Niebank's benoeming is de laatste in een serie prominente door OANDA aangenomen medewerkers sinds Gavin Bambury in augustus het leiderschap op zich nam als Chief Executive Officer. De onderneming heeft recent ook Mark Chesterman aangetrokken als Head of Trading, Lucian Lauerman als Head of Solutions for Business, en David Grant als Chief Operating Officer voor Azië-Pacific. Bovendien heeft Kurt vom Scheidt een grotere rol gekregen als Chief Operating Officer.



Over OANDA



Het in 1996 opgerichte OANDA was het eerste bedrijf dat wisselkoersgegevens gratis deelde op het internet, en vijf jaar later een valutahandelsplatform lanceerde dat hielp met het pionieren van de webgebaseerde valtuahandel. Vandaag de dag biedt de onderneming online multi-asset handel, valutagegevens en -analyses aan klanten in de detailhandel en het bedrijfsleven. Het toont een ongeëvenaarde expertise in wisselkoersen. Met gereguleerde entiteiten in zes van 's werelds meest actieve financiële markten, blijft OANDA gericht op het transformeren van de vreemde valutahandel. Kijk voor informatie op oanda.com [http://www.oanda.com/] of volg ons op Twitter [https://twitter.com/OANDA], Facebook [https://www.facebook.com/OANDAfx] of YouTube [http://www.youtube.com/user/oanda].



