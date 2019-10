Supermicro breidt internationaal partnernetwerk uit met nieuw wereldwijd partneractiveringsprogramma

Nieuw programma zorgt voor aanvullende tools, training en middelen voor wereldwijde partners van Supermicro, voor de best mogelijke infrastructuur voor datacentra



BERLIJN, 10 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), een wereldleider op het gebied van enterprise computing, opslag, netwerkoplossingen en groene computertechnologie, kondigde een verbeterd programma aan voor de stimulering van partners bij het jaarlijkse evenement Innovate! van het bedrijf in Berlijn. Het uitgebreide programma verbetert het wereldwijde partnerecosysteem van het bedrijf en biedt partners de nodige middelen om geoptimaliseerde oplossingen te leveren op basis van de brede portfolio van besparende servers en opslagoplossingen van Supermicro.



"De toonaangevende datacentra van vandaag hebben oplossingen nodig die zijn geoptimaliseerd met de nieuwste innovaties," zei Don Clegg, senior vice president, Worldwide Sales, Supermicro. "We zetten ons in om onze partners in staat te stellen gedifferentieerde producten en waarde aan hun klanten te leveren op basis van onze portfolio met producten die op de markt geïntroduceerd worden. In onze 26-jarige geschiedenis hebben we een van de beste partnerprogramma's van de industrie ontwikkeld. We zijn enthousiast over ons verbeterde programma dat de beschikbaarheid stroomlijnt voor Supermicro-training en -middelen, evenals vroege toegang tot producten van de volgende generatie die samenwerking met onze interne verkoopteams mogelijk maken om wederzijds succes en klantwaarde te stimuleren."



Partnerprogramma



Het Supermicro-partnernetwerk omvat wederverkopers, systeemintegratoren en technologie-integratoren en biedt hen de middelen die ze nodig hebben om hun klanten te helpen hun omzet te verhogen.





-- Producttraining: uitgebreide online en persoonlijke training

georganiseerd door productmanagers en systeemingenieurs van Supermicro.

-- Proof of Concept-ondersteuning: meer testen en valideren van de nieuwste

klantoplossingen met behulp van Supermicro-producten in laboratoria op

locatie of via externe systemen. Dit biedt klanten vooraf

geconfigureerde en gebruiksklare oplossingen, inclusief

systeemconfiguraties en configuraties op rackniveau.

-- Programma's voor vroege toegang: geavanceerde toegang tot producten die

het eerst op de markt komen en producten van de eerste generatie.

-- Co-marketingondersteuning: uitgebreide samenwerking met partners van

Supermicro voor gezamenlijke reclame- en marketingprogramma's, inclusief

beurzen, evenementen van Innovate! en klanttrainingen.

-- Online promotie: uitgebreide webondersteuning, inclusief "waar te

koop"-vermeldingen en samenwerking op het gebied van e-commerce om

partneraanbiedingen voor het voetlicht te brengen.

Opmerkingen partners



"De samenwerking tussen Supermicro en ons bestaat al meer dan 26 jaar en heeft hoogwaardige server- en opslagproducten geleverd aan klanten in heel Europa", aldus Manoj Nayee, directeur van Boston Limited. "We kijken ernaar uit om nog nauwer samen te werken met behulp van het Supermicro Partner Enabling Program om onze klanten te helpen bij het oplossen van nog grotere uitdagingen met behulp van de nieuwste groene computertechnologie. Ik wil Supermicro verder feliciteren met de uitbreiding van de EMEA-faciliteiten in 's-Hertogenbosch, Nederland. Dit zal de samenwerking tussen Boston en Supermicro verder verdiepen en ons in staat stellen om snel producten te leveren aan klanten in EMEA die onze oplossingen gebruiken in industrieën zoals HPC in onderzoek en de academische wereld, de autobranche, M&E en farmaceutica, om er maar een paar te noemen."



"Proficiat aan Supermicro met de lancering van hun Partner Enabling Program", aldus Tom Cox, Commercial Director - Server, Storage & Software Defined van Exertis Hammer. "Exertis Hammer en Supermicro werken al meer dan tien jaar samen en het nieuwe programma zal deze samenwerking versterken omdat we hoogwaardige groene server- en opslagoplossingen leveren aan onze klanten die deze technologie gebruiken om complexe problemen aan te pakken in de vele industrieën waarmee we samenwerken."



"Nextron werkt graag met Supermicro aan de lancering van hun Partner Enabling Program", zegt Geir Elstad, CEO van Nextron. "De productvideo's zullen nuttig zijn om onze medewerkers te trainen en onze kennis up-to-date te houden. We zijn ook blij dat marketingactiva zoals productfoto's en materiaal van het merk Supermicro direct beschikbaar zijn."



Over Super Micro Computer, Inc.



Supermicro (SMCI), de toonaangevende innovator op het gebied van krachtige, zeer efficiënte servertechnologie, is een vooraanstaande leverancier van geavanceerde-server Building Block Solutions® voor datacentra, cloud computing, enterprise IT, Hadoop/Big Data, HPC en embedded systemen wereldwijd. Supermicro zet zich in voor de bescherming van het milieu door het initiatief "We Keep IT Green®" en biedt klanten de meest energie-efficiënte, milieuvriendelijke oplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn.



Supermicro, Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.



Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.



