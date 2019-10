Dit zijn dé reistrends van 2020 volgens Booking.com

AMSTERDAM, 10 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Met het ingaan van een nieuw jaar én een nieuw decennium, komen ook nieuwe behoeften, gewoonten en wensen op het gebied van reizen. Booking.com onderzocht de wensen wereldwijd, en concludeert dat 2020 een jaar wordt als nooit tevoren als het gaat om reizen. Dit komt onder andere vanwege een groeiend verantwoordelijkheidsgevoel en een sterkere connectie met de mensen en plekken die we bezoeken. Dit zijn de top reistrends die Booking.com voorspelt voor 2020:



De opkomst van de 'second city'



Reizen naar second cities, oftewel minder bekende bestemmingen met als doel overtoerisme te beperken en het milieu te beschermen, neemt komend jaar toe. Maar liefst 61% van de Nederlandse reizigers wil helpen bij het verminderen en tegengaan van overtoerisme.



Technologische verrassingen



In 2020 zien we dat reizigers belangrijke beslissingen rond hun reis nog meer overlaten aan technologie om tijd te besparen. Ruim een derde (38%) van de Nederlandse reizigers heeft interesse in verrassingsvakanties en wil graag andere verrassingen ontvangen via een app.



Slo-Mo is het nieuwe #FOMO



In plaats van de constante angst te voelen om iets te missen (FOMO) en altijd op volle snelheid te reizen, gaan we het in 2020 rustig aan doen. In 2020 is 39% van plan langzamere vervoersmiddelen te kiezen om hun impact op het milieu te beperken, en de helft (50%) wil een langere route nemen om meer van de reis zelf te genieten.



Ga voor meer informatie over de reistrends van Booking.com voor 2020 en de onderzoeksmethodologie naar https://travelpredictions2020.com/nederlands/



