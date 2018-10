ProColombia steekt de Atlantische Oceaan over om exportaanbod naar Europa, Azië en Afrika te promoten

MADRID, October 10, 2018 /PRNewswire/ --





- In het Istanbul Congress Center in Turkije ontvangt ProColombia tijdens het

Business Matchmaking Forum meer dan 300 Colombiaanse exporteurs. Het evenement vindt

plaats op 17 en 18 oktober.

- Prospects uit Europa, Azië en Afrika hebben hun komst bevestigd.





Dit najaar presenteert ProColombia een keur aan Colombiaanse producten aan prospects uit Europa, Azië en Afrika tijdens het Business Matchmaking Forum, dat op 17 en 18 oktober in het Istanbul Congress Center wordt gehouden.



"Colombia komt naar Turkije, de toegangspoort tot drie continenten, met een enorm aanbod, gebaseerd op de verwerkende industrie, de ICT- en de agrarische sector. "Het land is een soort voorraadkamer voor de wereld," zei Flavia Santoro, directeur van ProColombia onlangs, een van de gebieden waarvan de FAO het enorme agrarische potentieel heeft vastgesteld.



Meer dan 300 Colombiaanse exporteurs reizen over de Atlantische Oceaan naar Turkije, een van de opkomende logistieke hubs ten faveure van zowel de Europese, Aziatische als de Afrikaanse markten, vanwege de strategische ligging. De delegatie Colombiaanse zakenmensen wordt aangevoerd door Juliana Villegas, vice-president van export bij ProColombia. Het evenement verwacht 150 geïnteresseerde prospects, op zoek naar producten en diensten, voornamelijk afkomstig uit Spanje, Turkije, Duitsland, Frankrijk, Nederland, India, het Verenigd Koninkrijk, Korea, China, Rusland, Singapore, Zuid-Afrika en Vietnam.



Het voornaamste aanbod concentreert zich rond de IT-, chemische, verwerkende en de landbouwsector, evenals rond de mode- en confectiebranche plus aanverwante accessoires. Op commerciële bijeenkomsten worden ongeveer 90 Colombiaanse producten en diensten gepresenteerd; de meest representatieve zijn fruitpulp, verse vruchten zoals avocado, kruisbes (physalis), gulupa, banaan, palmolie, zoetwaren, vlees, natuurlijke ingrediënten voor cosmetisch gebruik, farmaceutische producten, cosmetica, chemicaliën, ceinturen, ondergoed, badkleding, sieraden, leer, meubilair, producten uit de digitale creativiteitsbranche, software en ambachtelijke producten.



In de maanden januari tot en met juli 2018 exporteerde Colombia voor ongeveer 1300 miljoen euro naar de Europese Unie, voornamelijk landbouwproducten zoals bananen, koffie, oliën en vetten, vers fruit en producten zoals plastic en kleding.



Colombia is sinds mei 2018 lid van de OCDE. De OESO accentueerde de Colombiaanse economie als een van de meest bestendige tegen de recente daling van grondstofprijzen; ECLAC onderstreept dat het land binnen Zuid-Amerika de omvangrijkste groeiprognose van zijn export laat zien; op de UNCTAD-lijst neemt het land niet alleen de derde plaats onder Latijns-Amerikaanse landen in die de meeste buitenlandse investeringen aantrekt, het behoort bovendien tot de beste 30 in de wereld.



CONTACT: Carolina Ethel Martínez Mercado, cemartinez@procolombia.co, +34(91)57-767-08 Ext 66003