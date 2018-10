Genomineerden Facility Beleving Award 2018 van Integron bekend.

Onderzoeks- en adviesbureau Integron reikt op 20 november in The Green House in Utrecht voor het negende jaar op rij de Facility Beleving Award uit aan de organisatie met de meest tevreden eindgebruikers over het Facilitair Bedrijf. Genomineerden dit jaar zijn de ANWB, Gemeente Krimpen aan den IJssel en Provincie Groningen.



De nominaties komen voort uit de onderzoeken die Integron uitgevoerd heeft voor ruim 60 organisaties in het afgelopen jaar. De 3 bedrijven met het hoogste tevredenheidscijfer over het Facilitair Bedrijf maken kans op de Award.



In 2017 waren de ANWB en Provincie Groningen ook genomineerd. Toen ging de ANWB met de prijs naar huis. Nieuwkomer in de top 3 is Gemeente Krimpen aan den IJssel.



De uitreiking vind plaats in The Green House tijdens de Dag van de Gastbeleving op 20 november, georganiseerd door Albron en Integron.



Over Integron



Enthousiaste eindgebruikers zijn de belangrijkste energiebron voor facilitaire teams en richtinggevend voor de voortdurende ontwikkeling van een organisatie. Neemt de waarde voor en de waardering van interne klanten toe, dan leidt dit ook tot een positievere werkbeleving van het facilitaire team. Het benutten van potentieel zorgt dat organisaties het beste uit facilitaire teams halen. Integron biedt onderzoek en inzicht en informeert en activeert organisaties om het beste uit eindgebruikers en facilitaire teams te halen.