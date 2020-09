Compliance Solutions Strategies Verwerft AMFINE

Combinatie Creëert Eerste Volledig End-To-End Compliance Rapportageplatform



NEW YORK, 10 september 2020 /PRNewswire/ -- Compliance Solutions Strategies ("CSS"), een vooraanstaand RegTech platform dat technologie-gedreven oplossingen biedt waarmee financiële dienstverleners kunnen voldoen aan de verplichte reglementaire vereisten voor compliance, heeft vandaag de acquisitie bekendgemaakt van AMFINE ("AMFINE"), een leverancier van SaaS-gebaseerde reglementaire rapportagediensten aan Europese vermogensbeheerders, vermogensbeheerdiensten en verzekeraars. Met vestigingen in Parijs en Luxemburg bedient AMFINE een vooraanstaande clientèle en biedt het een modulaire en meertalige oplossing over meerdere rechtsgebieden voor de productie en distributie van documenten die de volledige breedte van reglementaire rapportages en verplichtingen t.a.v. openbaarmakingen bestrijken.



https://mma.prnewswire.com/media/748098/CSS_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/748098/CSS_Logo.jpg]



De combinatie met AMFINE verstevigt de positie van CSS als een vooraanstaand leverancier van RegTech-oplossingen voor de markt van investeringsbeheerders met een uitgebreid wereldwijd aanbod van onder meer fondsenrapportage, transactierapportage, investeringscontrole en compliance management. Met daarnaast de reglementaire rapportage-oplossingen van AMFINE, inclusief de productie van UCITS KIIDs en PRIIPs KIDs, fondsenprospectussen en marketing factsheets, zal CSS in staat zijn om een complete end-to-end oplossing te bieden voor fondsenrapportage die zijn gelijke op de markt niet kent en die gebruikmaakt van geïntegreerd data management, reglementaire rapportagesoftware en mogelijkheden tot documentenproductie. De acquisitie biedt CSS tevens schaalvergroting en een groter bereik als aanvulling op zijn bestand van Niveau 1 klanten en een groter aanwezigheid en operationele basis in het hart van de Europese fondsenmarkt.



De acquisitie van AMFINE vertegenwoordigt verdere investering in de evolutie van het CSS- platform en zal resulteren in overtuigende strategische voordelen voor klanten:





-- Het leveren van end-to-end management van het reglementaire

rapportageproces van data- aggregatie en -verrijking tot aan

documentenproductie en -distributie.

-- Het leveren van een verbeterd waardevoorstel met de nodige reikwijdte en

diepgang om risicobeperking, TCO en risico's van het bedrijf te

ondersteunen.

-- Het crëeren van de mogelijkheid tot een dieper strategisch partnerschap

door te voldoen aan een kritiek rapportage-vereiste door middel van een

Compliance-as-a-Service (CaaS)- platform van wereldklasse.

"Wij zijn zeer veheugd dat we het AMFINE-team mogen verwelkomen bij CSS terwijl we doorgaan met de ontwikkeling van ons platform en onze markt blijven uitbreiden," aldus Doug Morgan, CEO van CSS. "AMFINE brengt een potentieel uiterst complementair product mee en een uitstekende reputatie, welke zij hebben verdiend door klanten te helpen met het managen van ingewikkelde rapportage-vereisten. Doordat beide organisaties het succes van hun klanten sterk zijn toegewijd, hebben wij grote motivatie om samen te werken, zodat we kunnen blijven werken aan onze wereldwijde reglementaire rapportage-oplossing en in een breder scala van compliance-behoeften bij onze klanten kunnen voorzien."



Over CSS:



CSS is a betrouwbare wereldwijde RegTech partner, die op unieke wijze innovatieve technologie-gedreven oplossingen samenbrengt met het doel financiële dienstverleners helpen navigeren over een duidelijk, strategisch pad door de complexe en gefragmenteerde wereldwijde regelgevingsruimte. Onze oplossingen en diensten helpen bedrijven hun reglementaire deadlines te halen, terwijl compliance data, bedrijfsvoering en technologie worden geoptimaliseerd. CSS beslaat een voltallige reeks van wereldwijde compliance disciplines die lopen van fondsenrapportage naar transactierapportages, investeringscontrole, compliance management, compliance services en managed services met aanvullend een gecentraliseerde aanpak van het strategisch beheer van reglementaire data onder de naam RBOR (Regulatory Book of Record). Het bedrijf bedient op dit moment meer dan 600 software-klanten in de verticale financiële dienstverlening, waaronder hedge funds, traditionele vermogensbeheerders en fondsenbeheerders zoals Niveau 1 instellingen aan de koop- en verkoopkant. CSS onderhoudt een mondiale voetafdruk over zowel Noord-Amerika als Europa, met klantgerichte vestigingen in New York, Londen, Dublin, Amsterdam en Stockholm. Ga voor meer informatie over CSS naar de website: www.cssregtech.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2909271-1&h=75757653&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2909271-1%26h%3D1602203450%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cssregtech.com%252F%26a%3Dwww.cssregtech.com&a=www.cssregtech.com].



