Scaled Agile lanceert cursus Lean Portfolio Management met SAFe® 4 Lean Portfolio Manager-certificering

Nieuwe cursus helpt senior leidinggevenden en portfoliomanagers om hun investeringen aan te passen om zo snellere innovatie en een meer wendbare uitvoering mogelijk te maken



BOULDER, Colorado, 10 juli 2019 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., leverancier van SAFe(®), 's werelds toonaangevende kader voor wendbaarheid van ondernemingen, heeft haar meest recente cursus, Lean Portfolio Management [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2520251-1&h=1051333525&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520251-1%26h%3D3792164388%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scaledagile.com%252Fcertification%252Fcourses%252Flean-portfolio-management%252F%26a%3DLean%2BPortfolio%2BManagement&a=Lean+Portfolio+Management] (LPM) met SAFe(®) 4 Lean Portfolio Manager-certificering aangekondigd. Deze driedaagse cursus in workshopstijl is ontworpen om senior leidinggevenden te helpen hun investeringsbeslissingen op één lijn te brengen met een strategie voor de verbetering van de uitvoer door middel van een cultuur van innovatie, flexibiliteit en snelheid.



Data en informatie voor registratie hier beschikbaar [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2520251-1&h=3351228242&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520251-1%26h%3D2382666545%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scaledagile.com%252Ftraining%252Fcalendar%252F%253Fcourse_id%253DLean%252BPortfolio%252BManagement%2526course_country%253D%2526course_state%253D%2526course_date%253D%26a%3DRegistration%2Binformation%2Band%2Bdates%2Bare%2Bavailable%2Bhere&a=Data+en+informatie+voor+registratie+hier+beschikbaar].



De traditionele methodes voor portfoliobeheer zijn niet toegesneden op een wereldwijde economie of op de impact van digitale omwentelingen. Deze factoren zetten organisaties onder druk om met een hoge mate van onzekerheid nog steeds innovatieve oplossingen snel en voorspelbaar aan te bieden. Een scheiding tussen de visie en de strategie van de leidinggevenden en de teams die het werk doen brengt dit meestal in gevaar.



Om dit te verhelpen, leren cursisten hoe ze de huidige staat van hun portfolio kunnen vastleggen en hoe ze snel scenario's kunnen bedenken om deze naar een betere toekomstige staat te evolueren. Ze zullen ook leren hoe ze een innovatie-workflow kunnen opzetten en verbeteren met het Portfolio Kanban-systeem en hoe prioriteiten kunnen worden gesteld voor initiatieven met een maximaal economisch voordeel.



"De cursus Lean Portfolio Management was ongelooflijk handig voor onze implementatie van SAFe bij Travelport" zei Hilla Knapke, Director, Agile Practice Office en SAFe Enterprise Transformation, Travelport. "Het format en de structuur van de cursus hebben ons in staat gesteld om onze LPM-implementatie roadmap te creëren en om de volgende stappen duidelijk te formuleren en uitvoerbaar te maken. Ik raad deze cursus ten zeerste aan voor elke organisatie die Lean-portfoliomanagementpraktijken op grote schaal implementeert."



De portfolio van Scaled Agile omvat nu 12 professionele certificeringen [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2520251-1&h=2614399553&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520251-1%26h%3D655961246%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scaledagile.com%252Fcertification%252Fwhich-course-is-right-for-me%252F%26a%3D12%2Bprofessional%2Bcertifications&a=12+professionele+certificeringen] die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van leidinggevenden en professionals van Lean-Agile tijdens hun hele carrière, bij het uitvoeren, raadgeven en trainen van anderen in SAFe.



Over Scaled Agile, Inc.:



Scaled Agile, Inc., is de leverancier van SAFe(®), 's werelds toonaangevende framework voor wendbaarheid van bedrijven. Scaled Agile, Inc. (SAI) helpt bedrijven met het bouwen van betere systemen, het verbeteren van de betrokkenheid van de werknemers, en het verbeteren van het bedrijfsresultaat door leren en certificeren, een wereldwijd partnernetwerk en een groeiende gemeenschap van meer dan 450.000 getrainde professionals. Ga voor meer informatie over Scaled Agile en SAFe naar scaledagile.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2520251-1&h=2818420825&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520251-1%26h%3D2475852006%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.scaledagile.com%252F%26a%3Dscaledagile.com&a=scaledagile.com].



