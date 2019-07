Agrinos kondigt nieuwe voorzitter van de raad van bestuur aan

OSLO, Noorwegen, 10 juli 2019 /PRNewswire/ -- De raad van Agrinos is verheugd om aan te mogen kondigen dat Raj Kaul benoemd is tot voorzitter van de raad van bestuur. Zijn benoeming werd door aandeelhouders goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering op 18 juni in Oslo, Noorwegen.



"Raj heeft de ervaring en achtergrond die nodig is om de volgende fase van groei en commerciële expansie van het bedrijf te ondersteunen, nu dat Agrinos nieuwe markten opent en inkomsten over de hele wereld genereert." aldus vertrekkende voorzitter Frederic de Stexhe.



Kevin Helash, CEO van Agrinos, voegde daaraan toe, "De bewezen staat van dienst van Raj, in combinatie met zijn ondernemersgeest en diepgaande kennis van de markt, zal Agrinos' positie als een toonaangevende leverancier van wereldwijde agrarisch-biologische producten verder verstevigen."



De heer Kaulis is de managing partner van RK Associates, een zakelijk en raadgevend adviesbureau dat in Europa en India actief is. Hij beschikt over meer dan 30 jaar ervaring in algemeen management alsmede fusies en overnames. De heer Kaulis bekleedde voorheen leidinggevende functies bij Bayer AG en dient in de raden van verschillende chemische en technologische landbouwbedrijven verspreid over de hele wereld.



De raad van Agrinos bedankt Frederic de Stexhe voor zijn werk als waarnemend voorzitter, een positie die hij sinds januari 2018 heeft bekleed. De Stexhe heeft sinds 2017 in de raad gediend en zal als raadslid aanblijven.



Over Agrinos Agrinos is een leverancier van biologische gewasproducten, toegewijd aan het verbeteren van de productiviteit en duurzaamheid van de moderne landbouw. Agrinos' assortiment van organische bio- meststoffen en bio-stimulerende producten is innovatief van aard, verbetert de efficiëntie van plantenvoeding en de werkzaamheid van veel andere gewasproducten.



CONTACT: Rose Reifsnyder, +1 612-840-7204, rose.reifsnyder@agrinos.com



Web site: http://www.agrinos.com/