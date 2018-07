AutoMobility LA(TM) opent registratie voor 2018 Show

Toonaangevende Auto-Tech Trade Show keert op 26-29 november 2018 terug naar het Los Angeles Convention Center



LOS ANGELES, 10 juli 2018 /PRNewswire/ -- De organisatoren van de Los Angeles Auto Show's [https://laautoshow.com/] AutoMobility LA [https://automobilityla.com/](TM) kondigde vandaag aan dat de registratie voor het 2018-evenement nu geopend is. De AutoMobility LA zal op 26-29 november plaatsvinden in het Los Angeles Convention Center, en zal sprekers bevatten van grote internationale bedrijven die de meest recente trends in de nieuwe mobiliteitsindustrie zullen bespreken.



Net als vorig jaar moeten alle media-vertegenwoordigers en professionals uit het bedrijfsleven en de industrie, die geïnteresseerd zijn om tijdens de AutoMobility LA aanwezig te zijn, zich registreren en één van de volgende drie passen selecteren: AutoMobility LA Conference & Vehicle Debuts Pass, AutoMobility LA Conference Pass, AutoMobility LA Vehicle Debuts Pass. De AutoMobility LA 2018-passen zijn nu beschikbaar op: automobilityla.com/register [https://automobilityla.com/register/?utm_source=email&utm_medium=amla-email&utm_campaign=amla-email-regopen-071117].



Onlangs zijn Ned Curic, Vice President van Automotive voor Alexa bij Amazon.com [http://amazon.com/] (Alexa), Dr. Carsten Breitfeld, CEO en medeoprichter van BYTON [https://www.byton.com/] en Ted Klaus, Vice President en Executive Engineer bij Honda R&D Americas [http://www.hondaresearch.com/] (Honda) toegevoegd aan de lijst met sprekers voor de AutoMobility LA 2018 en zij zullen op dinsdag 27 november op het hoofdpodium de inzichten uit de branche bespreken. Andere sprekers die voor het 2018-evenement bevestigd zijn:





-- Kimberly Marte - mede-eigenaar en CMF Principal van Design Spectrum

-- Jason Penkethman - Chief Product Officer bij Spireon

-- Nick Pudar - Director of Corporate Strategy bij General Motors

-- Ian Simmons - Vice President van Business Development & Corporate

Engineering/R&D bij Magna International Inc.

-- Rahul Sonnad - Medeoprichter en CEO van Tesloop

Na de dinsdag-conferentie zullen de deelnemers van de AutoMobility LA-evenementen op woensdag en donderdag wederom getuige kunnen zijn van de debuut-line up van wereldwijde en Noord-Amerikaanse voertuigen, van groene / technologische aankondigingen en nog veel meer.



Onmiddellijk na de AutoMobility LA, zal de 111(e) LA Auto Show zijn deuren voor het grote publiek openen (30 november tot 9 december 2018).



Ga voor meer informatie over de AutoMobility LA en de LA Auto Show, of voor het reserveren van hotelaccommodatie via de officiële leverancier van de show, naar: AutoMobilityLA.com [http://www.automobilityla.com/] en LAAutoShow.com [http://laautoshow.com/].



Om te luisteren naar conferentiepanels, interviews en open haard-gesprekken, download en stem af op de AutoMobility LA-podcast gehost door CNET's Tim Stevens: https://itunes.apple.com/us/podcast/automobility-la/id1381587632?mt=2 [https://itunes.apple.com/us/podcast/automobility-la/id1381587632?mt=2].



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA



De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®), opgericht in 1907, is elk jaar de eerste belangrijke Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016, ging de Press & Trade Days van de show op in de Connected Car Expo (CCE) en werd de AutoMobility LA(TM), de eerste vakbeurs binnen de branche waarbij de technologie- en autobranche samenkwamen om nieuwe producten en technologieën te introduceren en de meeste belangrijke kwesties over de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2018 zal plaatsvinden in de Los Angeles Convention Center van 26-29 november, met de onthulling van nieuwe voertuigen van verschillende fabrikanten. De LA Auto Show 2018 zal van 30 nov. tot 9 dec. voor het grote publiek geopend worden. AutoMobility LA is waar de nieuwe autobranche zaken doet, baanbrekende nieuwe producten onthult en strategische aankondigingen maakt in de aanwezigheid van mondiale media- en brancheprofessionals. LA Auto Show wordt gesteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Om de meest actuele berichtgeving en informatie over de show te ontvangen, kunt u de LA Auto Show volgen op Twitter via twitter.com/LAAutoShow [https://twitter.com/LAAutoShow], op Facebook via facebook.com/LAAutoShow [http://www.facebook.com/LAAutoShow/] of op Instagram via https://www.instagram.com/laautoshow/ [https://www.instagram.com/laautoshow/] of u kunt zich aanmelden op http://www.laautoshow.com/ [http://www.laautoshow.com/] voor het ontvangen van nieuwsberichten. Luister naar eerdere panelgesprekken, interviews en thematoespraken op AutoMobility LA's nieuwe podcast via https://automobilityla.com/podcast/ [https://automobilityla.com/podcast/]. Ga voor meer informatie over AutoMobility LA naar https://www.automobilityla.com/ [https://www.automobilityla.com/].



