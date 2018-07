DPS Group verwerft Belgisch ingenieursbureau F4PE

DUBLIN, July 10, 2018 /PRNewswire/ --



DPS Group, de Ierse engineering- en projectmanagementgroep, heeft F4PE overgenomen, een Belgisch, gespecialiseerd ingenieursbureau dat hoogwaardige diensten levert op het gebied van clean rooms en procesinstallaties en technieken voor productie- en laboratoriumgebouwen. De voorwaarden van de overname zijn niet bekend gemaakt.



Dit is de eerste overname door de DPS Group in Continentaal Europa, hoewel de groep reeds bestaande bedrijven heeft in België en Nederland. DPS heeft in de afgelopen vijf jaar ook reeds een aantal overnames gedaan in de Verenigde Staten.



F4PE biedt diensten aan variërend van basisontwerp, over volledige inbedrijfname tot en met kwalificatie van complete productie-eenheden. Met een groep van 35 zeer gespecialiseerde ingenieurs en ontwerpers ondersteunt F4PE klanten in de farmaceutische en biotechnologische sector bij hun investeringen in infrastructuur en productie-eenheden. Het bedrijf heeft een omzet van ongeveer EUR 5 miljoen.



DPS Chief Operations Officer Brian Donohoe verklaart dat de bestaande activiteiten van de groep in België zullen worden geïntegreerd met die van F4PE. Deze combinatie zal een 70-tal medewerkers tellen, die klanten in de farmaceutische en biotechnologische sectoren zullen bedienen.



"De combinatie van de lokale aanwezigheid van F4PE en de engineering- en constructiemanagement capaciteiten, gecombineerd met de Centre of Excellence-kantoren van de DPS Group in Dublin en Cork, stelt ons in staat om de dienstverlening aan onze klanten in België aanzienlijk te verbeteren. Ik ben bijzonder verheugd dat heel het managementteam en al de senior managers van F4PE bij het groeiende bedrijf blijven onder leiding van DPS-F4PE Managing Director Alain Ruys", zegt Brian Donohoe.



"Uitbreiden in Europa is een kernelement in onze strategie en het verwerven van een schitterend bedrijf zoals F4PE, met zijn uitstekend management en personeel, past perfect in de strategie om sterke lokale engineeringcapaciteiten uit te bouwen om onze klanten beter van dienst te zijn", voegt Donohoe toe.



Over DPS Group



DPS Group is een globaal bedrijf op gebied van engineering, consulting en projectmanagement dat hightechindustrieën over de hele wereld bedient. DPS levert diensten aan klanten over de gehele waardeketen van engineering en constructie, inclusief haalbaarheidsstudies, concepten, consulting, architectuur, engineering, inkoop, constructiemanagement, commissioning, kwalificatie en validatie; evenals tijdelijke personeelsoplossingen.



DPS past haar uitgebreide proces engineering expertise, opgebouwd gedurende meer dan 44 jaar, en aanzienlijke Lean Construction-ervaring toe om onze klanten in hoogwaardige processectoren, zoals farmaceutica, biotechnologie en halfgeleiders, te helpen hun productiefaciliteiten snel, veilig en kosteneffectief op te leveren. Wat ons onderscheidt, zijn de lange termijn relaties die we met onze klanten opbouwen door een fundamentele kennis van hun bedrijf en onze eigen wendbaarheid, flexibiliteit, onze originele manier van denken en onze hooggekwalificeerde medewerkers.



We zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid en hebben nu meer dan 1.400 mensen in dienst in onze kantoren en op klantensites in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Zweden, Zwitserland, Israël, Singapore en de Verenigde Staten. Voor meer informatie bezoek http://www.dpsgroupglobal.com .



