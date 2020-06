Pentahotels verwelkomt terug zakelijke en recreatieve gasten na de nationale COVID-19 Lockdowns

Invoering van nieuwe normen, de operationele maatregelen van 'Between Us' en een interview met de Kristof Lemmens, Area General Manager Pentahotel Brussels City Centre - Pentahotel Brussels Airport- Pentahotel Leuven.



FRANKFURT, Duitsland, 10 juni 2020 /PRNewswire/ -- Nu zakelijke en recreatieve gasten gestaag terugkeren naar Pentahotels, heeft het team van Penta nieuwe 'afstandsbestendige' operationele maatregelen genomen, die de gasten een veilig verblijf garanderen terwijl ze toch hun ontspannen levensstijl behouden. Het merk maakte gebruik van de afsluitingsperiode om zich voor te bereiden op een veilige terugkeer van zijn gasten, waarbij het zijn hele scala aan producten en diensten heeft gedeconstrueerd en weer in elkaar gezet om een maximale veiligheid te bieden. Het resultaat is een verbeterde ervaring met vele extra voordelen voor de gasten van Pentahotels.



Rogier Braakman, Managing Director van Penta Hotels Worldwide, is in februari bij het bedrijf gekomen en heeft Penta door deze uitdagende tijden geleid. "Weten dat je veilig bent tijdens het reizen is de belangrijkste factor bij het maken van een reis", stelt hij. "Daarom is onze belangrijkste boodschap aan onze gasten: we hebben niet gerust; we hebben in alle gebieden van onze hotels hard gewerkt om uw keuze blijven voor een veilig en zorgeloos verblijf.



Rogier voegt eraan toe: "We hebben nieuwe hygiëne- en veiligheidsnormen ingevoerd zonder de speciale Penta-geest, die onze gasten nog steeds zullen genieten, in gevaar te brengen. We noemen dit nieuwe pakket maatregelen 'Between Us'. 'Between Us' - direct vertaald 'tussen ons' - staat voor onze overtuiging dat er ondanks de huidige pandemie iets heel positiefs gebeurt onder de mensheid. Het is die speciale band die we hebben met onze gasten en binnen onze teams die, met respect voor de fysieke afstand, ons dichter bij elkaar brengt en het laat werken - tussen ons".



Om 'Between Us' te creëren, bestudeerde Penta de regelgeving en de beste praktijken in haar verschillende markten en werkte samen met internationale gezondheids- en veiligheidsadviseurs om een nieuwe operationele standaard te ontwikkelen. Het merk heeft deze maatregelen op sommige locaties al met veel succes uitgeprobeerd. De afgelopen weken zijn ook innovaties gecreëerd en gelanceerd, waaronder partnerschappen met de Nederlandse luchtvaartleverancier Foodcase International BV voor het leveren van hygene kits en voedseloplossingen of de intuïtieve trainingsapplicatie Knowingo voor interne COVID-19-certificering.



Alle herintroductie data en - informatie over de nieuwe maatregelen zijn te vinden op www.pentahotels.com/betweenus [http://www.pentahotels.com/betweenus]



Interview met Kristof lemmens, Area General Manager



Pentahotel Brussels City Centre - Pentahotel Brussels Airport- Pentahotel Leuven



V: Kristof, al deze maatregelen waarmee reizigers tegenwoordig worden geconfronteerd... het voelt dat reizen vroeger leuker was voor de COVID-19 pandemie, toch?



A: Iedereen die reist moet er zeker van zijn dat het veilig is om dit te doen en we wilden de nieuw geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen actief laten zien. Onze aanpak was erop gericht om dit te doen met behoud van de uitnodigende, vriendelijke, luchtige en onderhoudende geest van het merk Penta.



V: Hoe bouw je de brug tussen een veilig verblijf en de Penta-ervaring?



A: Ten eerste hebben we de hele hotelervaring diepgaand herzien. We verfijnden de bestaande procedures en concentreerden ons op de procedures die een verschil maken voor de gezondheid en veiligheid van onze gasten.



Alle nieuwe maatregelen hebben als thema 'Between Us', wat veel meer is dan alleen maar een pakkende uitdrukking. 'Between Us' begeleidt u tijdens de gehele gastreis; voor aankomst, tijdens het verblijf en na vertrek.



V: En waar is het plezier?



A: De pret begint al voor de aankomst van de gast. We hebben video-briefings gemaakt die vergelijkbaar zijn met die waarin de veiligheidskenmerken van een vliegtuig worden uitgelegd. Gemengd met ons eigen gevoel voor humor natuurlijk. Bij aankomst ontvangt de gast een gratis veiligheidskit, en er is nog veel meer voor onze gasten dat zal helpen om het 'tussen ons' te laten werken.



We hebben nieuwe routines ontworpen die eenvoudig en intuïtief lijken voor onze gasten. 'Between Us' moet ons helpen om opnieuw aansluiting te vinden. Alles wat 'Between Us' is, moet het negatieve veranderen in iets positiefs. Iets leuks.



V: Is er iets dat je wilt toevoegen?



A: Ja. In de afgelopen maand hebben we persoonlijke offers en onzekerheid gezien, maar ook inzet, positiviteit en teamgeest van iedereen die zich heeft ingezet voor de heropening van onze hotels. We hebben allemaal hard gewerkt voor dit moment en het is een grote eer om onze gasten weer te verwelkomen in een veerkrachtigere en nog betere Penta dan voorheen.



Penta® vertegenwoordigt een nieuwe generatie lifestyle-buurthotels die comfort en stijl bieden in een ontspannen sfeer aan een publiek van modern ingestelde individuen en zakenreizigers. Het lifestyle-merk staat bekend om zijn unieke interieurontwerp en -stijl en vertegenwoordigt echte innovatie in het hogere middensegment van de industrie. Met 28 operationele hotels onder de brand in Europa en Azië, is de Pentalounge het handelsmerk van de hotelketen - een combinatie van lounge, bar, café en receptie -, opvallend door de uitstraling en het gevoel van een "woonkamer". Ga naar www.pentahotels.com voor meer informatie en reserveringen. Volg ons op facebook.com/pentahotels en instagram.com/pentahotels voor ons laatste nieuws.



