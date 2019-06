IdealRatings gaat suite van ESG-data leveren - breidt de ESG-oplossingen van State Street uit, ESGX® aanbod

BOSTON en SAN FRANCISCO, 10 juni 2019 /PRNewswire/ -- IdealRatings, Inc. kondigde vandaag een nieuwe samenwerking aan met State Street Corporation, waarmee de inzet van beide partijen wordt getoond om de wereldwijde integratie van ESG materiële risicobeheersingsstrategieën in besluitvormingsprocessen voor investeringen te ondersteunen, met behulp van unieke ESG-data-elementen.



IdealRatings [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2487844-1&h=2284248954&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2487844-1%26h%3D1127100701%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.idealratings.com%252Fesg-solutions%26a%3DIdealRatings&a=IdealRatings] zal State Street voorzien van onderliggende datapunten van maximaal 40.000 bedrijven wereldwijd. Het leveren van data omvat meer dan 200 parameters, waaronder individuele ESG-scores en meer gedetailleerde informatie over bedrijfsbeleid, doelen, implementaties, structuur en openbaarmakingsactiviteiten. Controversiële betrokkenheid, zowel aan de productiekant als aan de aanbodzijde, in industrieën zoals mijnbouw, wapens, chemicaliën, genetisch gemodificeerde organismen, medisch onderzoek en tabak wordt ook onderzocht.



Met deze overeenkomst breidt State Street zijn gegevensbronmogelijkheden uit voor actuele portefeuilles die via het product ESGX(®) van State Street [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2487844-1&h=1163145830&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2487844-1%26h%3D166035302%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.statestreet.com%252Fsolutions%252Fby-capability%252Fssgx%252Finvestment-insights%252Finteractive-tools%252Fesg.html%26a%3DState%2BStreet%2527s%2BESGX%25C2%25AE&a=het+product+ESGX%C2%AE+van+State+Street] worden geanalyseerd. ESGX(®) is een analysetool die in 2017 werd gelanceerd om informatie te verstrekken om klanten te helpen transparantie en standaardisatie te bieden bij hun ESG-belegging. ESGX(®) is ontwikkeld door State Street Global Exchange, de data- en analyse-activiteiten van State Street, en biedt klanten een webplatform waarmee ze de ESG-factorblootstelling in hun portefeuilles kunnen beoordelen, waaronder de CO2-voetafdruk van een bedrijf, het soort arbeid dat in een toeleveringsketen wordt gebruikt en diversiteitsstatistieken van de raad van bestuur.



Mohamed Donia, de CEO van IdealRatings, zei over deze overeenkomst: "IdealRatings kijkt ernaar uit samen te werken met State Street Corporation in samenwerking met hun ESGX-platform. Wij geloven dat we met deze samenwerking in staat zijn om mee te gaan in de veranderingen die plaatsvinden in de wereldwijde trend richting meer verantwoorde investeringen. "



"Wij vinden het fantastisch om IdealRatings te kunnen verwelkomen als een van onze nieuwe ESG-dataleveranciers. IdealRatings heeft uitgebreide ervaring met zowel ESG als verantwoord beleggen. Via onze analysemotor ESGX(®) streven we ernaar onze klanten inzicht te bieden in het identificeren van niet-traditionele financiële 'staart'-risico's (en -kansen) in hun portefeuilles. We zijn ervan overtuigd dat IdealRatings ons bestaande pakket van ESG-gegevensproviders verder zal aanvullen ", aldus Mark McDivitt, Managing Director, hoofd van ESG Solutions bij State Street.



Over IdealRatings, Inc.



IdealRatings, opgericht in San Francisco, is een wereldwijde leverancier van oplossingen voor verantwoorde investeringen. De databaseoplossingen voor aandelen, REIT's en vastrentende waarden zijn gericht op beheerders van wereldwijde beleggingen en bezitters van activa. Oplossingen van IdealRatings worden in licentie gegeven door toonaangevende financiële instellingen, vermogensbeheerders, indexproviders en brokersbedrijven in meer dan 25 landen. Bezoek de website van IdealRatings op www.idealratings.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2487844-1&h=2986040783&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2487844-1%26h%3D913398392%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.idealratings.com%252F%26a%3Dwww.idealratings.com&a=www.idealratings.com].



