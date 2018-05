Viva Aerobus verhoogt haar omzet met Worldpay

LONDEN, May 10, 2018 /PRNewswire/ --



Sinds de overstap naar Worldpay zag Viva Aerobus een toename in geaccepteerde



betalingen van meer dan 40%.



In het eerste kwartaal van 2018 vervoerde de luchtvaartmaatschappij meer dan 2,1 miljoen passagiers, een stijging van 30% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2017



Worldpay Inc., de wereldleider in betalingen, is door Viva Aerobus, één van Mexico's meest toonaangevende low-cost luchtvaartmaatschappijen, uitgekozen om te helpen bij hun ambitieuze uitbreidingsplannen. Viva is de op drie na grootste luchtvaartmaatschappij in Mexico en één van de snelstgroeiende luchtvaartmaatschappijen ter wereld. Vanwege haar snelle groei was de luchtvaartmaatschappij genoodzaakt haar technologie aan te passen aan een nieuw en complexer betalingslandschap, waarbij buitenlandse klanten vliegtickets kunnen kopen met internationale creditcards, in verschillende valuta's. Deze verandering heeft bij Viva Aerobus geleid tot een verhoogde inzet op het verbeteren van de klantervaring en het voldoen aan de behoeften van haar klanten.



Viva moest de acceptatiegraad van internationale transacties verbeteren. Om dit te bereiken was een betalingspartner nodig met kennis van consumentengedrag en stromen van betalingsverwerking. "Het verwerken van betalingen voor consumenten in verschillende markten over de hele wereld kan erg complex zijn: er zijn lokale bank- en sectorvoorschriften waar verkopers zich aan moeten houden. Deze variëren per regio, afhankelijk van waar een bedrijf opereert of gevestigd is. De ultieme uitdaging ligt in het generen van verhoogde omzet op een zo efficiënt mogelijke en veilige manier, terwijl tegelijkertijd potentiële frauduleuze orders geblokkeerd worden om de inkomsten en uiteindelijk de winst van de maatschappij te beschermen. Op dit vlak is Worldpay zeer deskundig en dus lag het in de lijn der verwachting dat onze samenwerking met Viva Aerobus ongelooflijke resultaten zou opleveren", verklaarde Juan D'Antiochia, General Manager van Worldpay in Latijns-Amerika.



Worldpay's grensoverschrijdende oplossingen en netwerk van lokale licenties voor het verwerken van betalingen verschafte Viva de mogelijkheid haar internationale betalingen te optimaliseren en meer consumenten over de hele wereld te bereiken. "De voordelen die we met Worldpay ontdekten overtroffen onze verwachtingen. We verhoogden de acceptatiegraad van transacties met meer dan 40% binnen de eerste maand van de implementatie waardoor het aantal verkopen voor internationale routes toenam. We hadden de investering er binnen de eerste maand van integratie al uit", verklaarde J. Francisco Meléndez, Revenue Assurance, Fraud Prevention en Payments Manager van Viva Aerobus.



In maart 2018 vervoerde Viva Aerobus meer dan 700.000 passagiers, een stijging van 32% ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Bovendien waren tijdens Q1 2018 meer dan 2,1 miljoen passagiers met de maatschappij gevlogen, een stijging van 30% ten opzichte van Q1 2017. Bronnen: https://www.vivaaerobus.com/mx/sala-de-prensa/comunicados/2018/marzo/reporta-viva-aerobus-resultados-de-trafico-de-febrero-2018



Over Worldpay



Worldpay, Inc. is een toonaangevend bedrijf op het gebied van betalingstechnologie met unieke mogelijkheden om de wereldwijde geïntegreerde omni-commerce een boost te geven. Op toonaangevende schaal en met een ongeëvenaard geïntegreerd technologieplatform biedt Worldpay haar klanten een uitgebreid pakket van producten en diensten wereldwijd, via één leverancier.



Worldpay verwerkt jaarlijks meer dan 40 miljard transacties via meer dan 300 betaalmogelijkheden in 146 landen en 126 valuta's. De groeistrategie van het bedrijf omvat uitbreiding naar snelgroeiende markten, verticale markten en klantsegmenten, waaronder wereldwijde e-commerce, geïntegreerde betalingen en B2B.



Worldpay, Inc. is in 2018 ontstaan door de combinatie van de meest vooraanstaande betalingsproviders in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Worldpay, Inc. handelt op de New York Stock Exchange als "WP" en op de London Stock Exchange als "WPY." Bezoek ons op http://www.worldpay.com/global.



Over Viva Aerobus



Viva Aerobus Viva Aerobus is Mexico's low-cost luchtvaartmaatschappij. De maatschappij begon in 2006 en exploiteert momenteel de nieuwste Latijns-Amerikaanse vloot met 25 Airbus A320 toestellen, waaronder twee A320neo's, op 91 routes en naar 37 verschillende bestemmingen. Met een duidelijke visie om iedereen de mogelijkheid te bieden te kunnen vliegen, heeft Viva Aerobus de luchtvaartsector gedemocratiseerd met de laagste tarieven in México en de laagste kosten in Latijns-Amerika, waardoor haar vluchten de beste koop zijn.



CONTACT: Neem voor meer informatie contact op met: Worldpay, Inc. Carolina Libardi, carolina.libardi@worldpay.com, +55-11-97960-6458 or Emily Lahey, Emily.lahey@worldpay.com, +44-203-664-5663