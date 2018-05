Darling Ingredients Inc. maakt financiële cijfers eerste kwartaal 2018 bekend



Verbeterd wereldwijd voersegment, stabiele prestaties brandstofsegment en substantiële vooruitgang uitbreidingsherziening Diamond Green Diesel JV - fase III



IRVING, Texas, 10 mei 2017 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. , een wereldwijde ontwikkelaar en producent van duurzame natuurlijke ingrediënten uit eetbare en oneetbare bio-voedingsstoffen, creëert een breed scala aan ingrediënten en op maat gemaakte speciale oplossingen voor klanten in de farmaceutische industrie, de industrieën voor voedingsmiddelen, dierenvoeding, voer, industriële producten, brandstof, bio-energie, en kunstmest, kondigde vandaag de financiële cijfers aan voor het eerste kwartaal van 2018, dat eindigde op 31 maart 2018.





-- De omzet van $ 875,4 miljoen omvat $ 12,6 miljoen BTC van 2017 en $ 46,2

miljoen vermindering van de ASC 606-goedkeuring

-- Netto-inkomen van $ 97,3 miljoen, of $ 0,58 per GAAP verwaterd aandeel

-- Aangepaste EBITDA van $ 110,4 miljoen

-- Sterke wereldwijde grondstofvolumes, stijging van 2,7 procent

-- Lager voersegment EBITDA door lagere vetprijzen, gedeeltelijk

gecompenseerd door robuuste waarden voor eiwitten

-- Diamond Green Diesel schuldenvrij na schuldbetaling van $ 53,7 miljoen

-- Euro-obligaties eind april geherfinancierd, verlenging van de looptijd

van 2022 naar 2026, gunstigere voorwaarden

Netto-omzet eerste kwartaal van 2018 bedroeg $ 875,4 miljoen, in vergelijking met $ 878,5 miljoen in het eerste kwartaal van 2017. Netto-inkomen bedroeg $ 97,3 miljoen, of $ 0,58 per verwaterd aandeel, in vergelijking met $ 5,8 miljoen, of $ 0,04 per verwaterd aandeel in het eerste kwartaal van 2017. De stijging is voornamelijk het gevolg van de opname van de 2017 retroactieve BTC, in februari 2018 aangenomen en niet in het eerste kwartaal van 2017 gerapporteerd. De resultaten van het eerste kwartaal tonen ook een omzetvermindering van $ 46.2 miljoen als gevolg van de goedkeuring van ASC 606 in het eerste kwartaal van 2018 waarbij de vrachtopbrengsten nu netto in de kostprijs van de omzet gepresenteerd worden.



"Het bedrijfsresultaten voor het kwartaal waren gemengd, met lagere inkomsten in het voersegment dat gecompenseerd werd door een bescheiden verbetering van de voedsel- en brandstofinkomsten. Bar winterweer had een negatieve invloed op veel van onze Noord-Amerikaanse activiteiten terwijl de wereldwijde slachting robuust bleef. Overaanbod zorgde uiteindelijk voor druk op de prijzen in het voersegment doordat de aanpassingen van de grondstofprijzen achterbleven en de voorraden werden opgebouwd. Stabiele en verbeterende inkomsten voor onze voedsel- en brandstofsegmenten toont de stabiliteit van die markten," aldus Randall C. Stuewe, Chairman en CEO van Darling Ingredients Inc. "Onze DGD JV profiteerde van lagere vetprijzen en biedt een afdekking van de kernopbrengsten van het voersegment. DGD functioneerde op capaciteit na de 12-daagse omloop met de voorspelde EBITDA per gallon run rate, en we blijven optimistisch dat we de voorspelde $ 1,25 per gallon EBITDA voor het hele jaar zullen realiseren. We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt met betrekking tot onze kostenanalyse van de Fase III-uitbreiding naar 550 miljoen gallons per jaar en we verwachten dat onze plannen later deze zomer afgerond zullen zijn."



Stuewe vervolgde, "Onlangs hebben we een privaat aanbod uitgevoerd ter waarde van EUR 515 miljoen of unsecured senior notes die in 2026 tegen 3,625% zullen komen te vervallen. We hebben gelijktijdig een inschrijvingsaanbod in contanten uitgevoerd voor onze uitstaande 4,75% senior notes die in 2022 komen te vervallen."





-- Voeringrediënten - EBITDA $ 68,5 miljoen (een daling van 9 procent);

omzet $ 485,8 miljoen (een daling van 12,1 procent); marge $ 116,7

miljoen (een daling van 2,6 procent). Verwerkte grondstoffen steeg met

3,4 procent.

-- Voedselingrediënten - EBITDA $ 32,4 miljoen (een stijging van 1,9

procent); omzet $ 305,5 miljoen (een stijging van 14,8 procent); marge $

56,3 miljoen (een daling van 0,9 procent). Verwerkte grondstoffen steeg

met 3,7 procent.

-- Brandstofingrediënten - EBITDA $ 25,6 miljoen (een stijging van 146,4

procent); omzet $ 84,1 miljoen (een stijging van 40,9 procent); marge $

24,2 miljoen (een stijging van 76,6 procent). Verwerkte grondstoffen

steeg met 3,2 procent.

-- Diamond Green Diesel JV - EBITDA $ 1,19 per gallon gebaseerd op 33,4

miljoen verkochte gallons. Retroactieve BTC voegde $ 0,48 per aandeel

toe; EBITDA eerste kwartaal 2018, zonder de 2017 BTC, bedroeg $ 39,8

miljoen, of $ 19,9 miljoen op het niveau van de entiteit. Verwachte

uitvaltijd van 45 dagen halverwege juni voor een uitbreiding van 275

miljoen gallons; bedrijfsactiviteiten zullen rondom 1 augustus weer van

start gaan.







