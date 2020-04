ZTE assisteert China Mobile bij verzending van China's eerste 5G-bericht

SHENZHEN, China, 10 april 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het Mobiele Internet, heeft vandaag de vestiging van China Mobile in Zhejiang geholpen met het verzenden van China's eerste 5G-bericht, gebaseerd op de GSMA UP2.4-standaard in het Chinese Hangzhou. Daarmee is China Mobile de eerste Chinese beheerder die het 5G-Message Center (5GMC) implementeert.



Naar verwachting zal China Mobile's 5G-bericht eind juni 2020 in commercieel gebruik worden genomen, wat een formele aftelling betekent van tot het gebruik van commerciële 5G-berichten in China.



Dit eerste 5G-bericht heeft de interconnectie gerealiseerd tussen het 5G-boodschapsysteem en Chatbot of de bestaande netwerkapparatuur, en daarmee de punt-tot-puntverzending geïmplementeerd van rijke mediaberichten, zoals foto's, video's, locaties en bestanden.



De communicatie tussen de terminal en de industriële applicatie Chatbot van de nieuwe generatie is geïmplementeerd met gebruik van het MAAP-platform, waarmee de ervaring van multimediadiensten door terminalgebruikers erg is verbeterd en wat het commercieel gebruik van 5G-berichten versnelt.



De vestiging van China Mobile in Zhejiang is de eerste piloteenheid van China Mobile's 5G- berichten. Haar door ZTE gebouwde 5GMC-systeem gebruikt een volledig cloudgebaseerde NFV-architectuur en een ingebouwde lichtgewicht solution.



In aanvulling op de benedenwaartse compatibiliteit met 2G/3G/4G-korte berichten, levert het 5GMC-systeem ook een gloednieuwe 5G-berichtendiensten, met verbeterde berichten en zakelijke berichten, en de upgrade van korte berichten tot rijke mediaberichten, kaartberichten en Chatbot-toepassingen.



Als gevolg daarvan kunnen 5G-terminalgebruikers en zakelijke gebruikers one-stopservices ervaren, zoals zoeken, dialoog, interactie en betaling in het berichtvenster zonder dat daarvoor enige app hoeft te worden geïnstalleerd en er dus directe toegang is tot applicaties van beheerders en derde partijen.



ZTE is al lange tijd toegewijd aan China Mobile's 5G-berichtendiensten. Als een wereldwijd toonaangevende provider van berichtendiensten, heeft ZTE nauw samengewerkt met China Mobile voor het begeleiden en bevorderen van de vestiging van internationale 5G-berichtenstandaarden. Zo heeft ZTE China Mobile geassisteerd bij het voltooien van de GSMA UP-certificering voor de eerste keer ter wereld, en heeft het de onderlinge 5G-berichtentest georganiseerd voor de drie belangrijkste Chinese beheerders, en daarmee een solide fundering gelegd voor de ontwikkeling van 5G-berichten.



ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische solutions voor consumenten, beheerders, bedrijven en klanten in de publieke sector. Als onderdeel van ZTE's strategie is het bedrijf toegewijd aan het voorzien in geïntegreerde eind-tot-eind innovaties voor de levering van uitmuntendheid en waarde nu de telecommunicatie- en informatietechnologiesector samenkomen. Met een notering aan de aandelenbeurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), verkoopt ZTE haar producten en diensten in meer dan 160 landen.



ZTE heeft tot dusver 46 commerciële 5G-contracten verkregen in belangrijke markten, zoals Europa, Azië/Pacific, het Midden-Oosten en Afrika. ZTE reserveert 10 procent van haar jaarlijkse inkomsten voor onderzoek en ontwikkeling en vervult leiderschapsrollen in internationale standaardisatieorganisaties.



