Booking.com bereikt mijlpaal van 5 miljoen aangemelde woningen, appartementen en andere unieke overnachtingsmogelijkheden

Dertig procent van de wereldreizigers wil in 2018 een alternatieve accommodatie beleven, Booking.com blijft deze categorie uitbreiden om aan de klantvraag te voldoen



Vandaag kondigt Booking.com aan dat het de mijlpaal van 5 miljoen vermeldingen van woningen, appartementen en andere unieke overnachtingsmogelijkheden heeft bereikt. Met dit aantal vermeldingen in deze categorie, blijft Booking.com vergeleken met alle andere digitale reisplatforms wereldwijd marktleider in het bieden van toegang aan consumenten tot alternatieve accommodaties, variërend van traditioneel hotel tot huizen, villa's, appartementen en ryokans. Ten opzichte van vorig jaar is op Booking.com het aantal vermeldingen in deze categorie zelfs met 27% gegroeid. Daarmee groeit deze categorie sneller dan traditionele opties zoals hotels, motels en vakantieparken.



Volgens recent onderzoek dat Booking.com in 2017 uitvoerde onder meer dan 57.000 reizigers in 30 markten, wil 30% in 2018 verblijven in een appartement, aparthotel of condo. Dit toont aan dat de klantvraag naar andere accommodaties dan hotels groot blijft. Ander onderzoek van Booking.com uit 2017 waaraan 19.000 reizigers uit 26 landen deelnamen, liet zien dat één op de vijf (21%) overwoog de eigen woning voor het komende jaar op een website voor reisaccommodaties te registreren.



"We weten dat reizigers heel graag een grote verscheidenheid van soorten verblijf willen ervaren; van appartement tot woonboot, en alles daartussen", aldus Olivier Grémillon, Vice President bij Booking.com en verantwoordelijk voor de bedrijfsstrategie rondom woningen en appartementen. "We hebben er hard aan gewerkt om zoveel mogelijk geweldige woningen en appartementen aan ons platform toe te voegen, zodat we gegarandeerd de keuze en diversiteit kunnen bieden waar onze klanten behoefte aan hebben. We zijn heel trots op deze mijlpaal en zullen doorgaan onze leiderschapspositie op dit gebied te versterken. Ons streven blijft om klanten te koppelen aan het verblijf dat bij ze past, welke ervaring ze ook zoeken."



Alle 5+ miljoen vermeldingen op Booking.com in woningen, appartementen en andere unieke overnachtingsmogelijkheden - of het nu een appartement is in Chicago, een B&B in Toscane, of een villa op Bali - zijn direct en zonder reserveringskosten te boeken.



OVER BOOKING.COM



Booking.com B.V. is in 1996 opgericht in Amsterdam en van een kleine Nederlandse startup uitgegroeid tot een van de grootste e-commerce bedrijven ter wereld. Booking.com is onderdeel van Booking Holdings Inc. , Booking.com heeft meer dan 17,000 werknemers, in 198 kantoren in 70 landen wereldwijd.



Met als missie om mensen de wereld te laten ervaren, investeert Booking.com in digitale technologie die helpt om het reizen zo naadloos mogelijk te halen. Bij Booking.com verbinden wij reizigers met 's werelds grootste selectie aan ongelooflijke accommodaties, inclusief appartementen, vakantiehuizen, door families gerunde bed & breakfasts, luxe 5-sterrenresorts, boomhutten en zelfs iglo's. De website en apps van Booking.com zijn beschikbaar in 43 talen en bieden meer dan 27 miljoen aangemelde accommodaties in 130,000 bestemmingen in 227 landen en gebieden wereldwijd.



Dagelijks worden meer dan 1,5 miljoen kamers gereserveerd op ons platform. Of het nu gaat om zakenreizen of vakanties, klanten kunnen snel en makkelijk hun ideale accommodatie boeken via Booking.com. Er zijn geen reserveringskosten en gasten kunnen rekenen op onze 'We bieden dezelfde prijs'-belofte. De Klantenservice van Booking.com is 24 uur per dag bereikbaar in 43 talen om dag en nacht ondersteuning te bieden aan gasten.



