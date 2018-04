T-Mobile NL wint de P3 connect Mobile Benchmark met de hoogste P3-score ooit

AKEN and HAAR, Germany, April 9, 2018 /PRNewswire/ --



Alle Nederlandse telecomproviders ontvangen meer dan 900 punten in de toonaangevende P3 connect Mobile Benchmark in Nederland.



P3, het internationale advies- en ingenieursbureau dat testdiensten levert heeft, in samenwerking met connect, een internationaal testmagazine op het gebied van telecommunicatie voor consumenten, T-Mobile NL uitgeroepen tot de "best geteste" telecomprovider in de nieuwste P3 connect Mobile Benchmark in Nederland. Na een reeks tests, waarbij de kwaliteit van de netwerkprestaties en de end-to-end klantervaring werd gemeten, is T-Mobile er niet alleen in geslaagd om zijn eerdere resultaten voor 2017 te verbeteren, maar behaalt het zelfs de hoogste score ooit gemeten in een P3 connect Mobile Benchmark.



De P3 connect Mobile Benchmark in Nederland heeft de vier Nederlandse netwerken - KPN, Tele2, T-Mobile NL en Vodafone - getest met behulp van zeer geavanceerde en omvangrijke metingen in 21 grote en 31 kleine steden en langs 3.600 kilometer hoofdwegen. Ook zijn tests zowel lopend en in de spoorwegen uitgevoerd. Het is de vierde benchmark door P3 en connect in Nederland, terwijl P3 en connect al 15 jaar de mobiele netwerken in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland testen. Behalve in Nederland werden de Benchmarking-activiteiten van de partners de afgelopen jaren uitgebreid naar het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Zweden en Australië.



T-Mobile wint over het geheel met een duidelijke voorsprong op data en een uitzonderlijk resultaat van 977 punten



Met als algemeen resultaat "uitstekend" en een score van 977, presteerde T-Mobile het beste in het algemeen, waarbij het sterke prestaties laat zien in de datacategorie en ook in haar spraakscores. Vodafone staat op de tweede plaats met een score van 962 punten, waarbij het net zo goed scoort als T-Mobile in de spraakcategorie en eindigt ook met het resultaat "uitstekend". KPN heeft haar resultaten in de spraakcategorie verbeterd vergeleken met de test van 2017 en krijgt een "zeer goede" derde plaats met 940 punten. Tele2 neemt de vierde plaats in met een algemene score van 908 met als resultaat "zeer goed".



P3 heeft gezocht naar aanvullende methoden voor de kwantitatieve bepaling van netwerkbeschikbaarheid, door data te verzamelen via crowdsourcing. De crowdsourced beoordeling van servicebeschikbaarheid is al opgenomen in verschillende P3 connect Mobile Benchmarks. In de benchmark van dit jaar in Nederland is dit opgenomen als een afzonderlijke case study die laat zien hoe mobiele klanten de beschikbaarheid van hun mobiele netwerk ervaren. In deze categorie - genaamd "operational excellence" - vertonen alle netwerken een positieve beschikbaarheid. Vanaf volgend jaar zal de crowdsourcing-beoordeling deel uit maken van de algemene score



"Nederland is een zeer competitieve en innovatieve markt en alle Nederlandse telecomproviders blijken uitstekende netwerken te hebben. Het is zeer bemoedigend dat drie van de vier telecomproviders hun score opnieuw hebben verbeterd ten opzichte van de benchmark van vorig jaar. Het is ook opmerkelijk dat alle vier telecomproviders de beste resultaten "zeer goed" of "uitstekend" hebben bereikt, aldus Hakan Ekmen, CEO P3 communications. "Bij onze aanpak combineren we rijtests, looptests en crowdsourcing, zodat de providers een volledig beeld krijgen van hun netwerk. We gebruiken onze analytische vaardigheden om de data zodanig te ontleden dat ze concrete aanknopingspunten en inzichten opleveren in het functioneren van de netwerken en de ervaringen van de gebruikers. Hiermee kunnen de providers hun diensten verbeteren en betere besluiten nemen over hun investeringen."



"We zien dit jaar opnieuw vier extreem sterke telecomproviders met opmerkelijk hoge prestatieniveaus en stabiliteit in vergelijking met andere Europese landen," aldus Bernd Theiss, hoofd van het testlab van connect. "Samen met P3 zijn we voorbereidingen aan het treffen voor de toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse markt om ook metingen te kunnen doen aan nieuwe technologieën, verbeteringen en uitdagingen, zoals 'smart cities' of volledig nieuwe mobiele communicatietechnologieën als de supersnelle 5G-netwerken."



De unieke testmethode van P3 is uitgegroeid tot de norm bij uitstek voor de branche in ruim 70 landen wereldwijd. Alleen al in 2017 heeft P3 benchmarkonderzoeken voor mobiele netwerken uitgevoerd in Albanië, Australië, Oostenrijk, Bahrein, Kroatië, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kenia, Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Nederland, Nieuw-Zeeland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, het VK en Qatar evenals talloze speciale benchmarks voor netwerkproviders en leveranciers van apparatuur.



