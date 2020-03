ZTE wint drie Lightwave Optical Network Innovation Awards op OFC 2020

SHENZHEN, China, 10 maart 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het Mobiele Internet, heeft vandaag bekendgemaakt dat haar optisch toegangsplatform van de toekomst TITAN, haar E-OTN-solution en haar intelligente beheer- en controleplatform ZENIC ONE door Lightwave zijn onderscheiden met de awards voor optische netwerkinnovatie tijdens de Optical Networking and Communication Conference & Exhibition (OFC) 2020. Dit benadrukt ZTE's leidende positie op het gebied van optische communicatie.



Gebaseerd op een hoogwaardige routerarchitectuur en volledig gedistribueerde switch, biedt TITAN de hoogste toegangscapaciteit in de branche en is geschikt voor een breed scala aan toepassingsscenario's, zoals thuisbreedband, zakelijke en overheidsnetwerken, 4G en 5G en slimme industrieterreinen. TITAN ondersteunt ook GPON, 10G PON en 50G PON generatieoverschrijdende toegang, en verlengt daarmee doeltreffend de levenscyclus van de netwerkapparatuur. Met het TITAN-platform is integratie van 5G en FTTH mogelijk, en versnelt de inzet van 5G door het delen van infrastructuurmiddelen, zoals glasvezel, kanalen en computerruimten. Bovendien bereikt TITAN op innovatieve wijze de integratie van IT en CT en breidt het de toepassingsscenario's van de toegangsapparatuur uit door middel van de ingebouwde blade. In de live-netwerken van een beheerder, biedt TITAN de Access CDN-functie waarmee de meest bekeken video's naar beneden kunnen worden ingesteld. Hiermee verbetert de gebruikerservaring aanzienlijk. Momenteel wordt TITAN wereldwijd ingezet.



Als ZTE's vlaggenschip onder de optische netwerksolutions, is de E-OTN-solution uitgerust met ZTE's OTN-pronkstuk ZXONE 9700 dat het grootste kruislings verbonden OTN-platform in de branche ondersteunt. Het levert een maximumcapaciteit van 2T per sleuf, een maximum van 128T per moduledrager en een maximum van 384T in een cluster, en breidt op deze manier de netwerkcapaciteit aanzienlijk uit. Door middel van een volledige serie inhouse-chipsets en een uniek Flex Shaping-algoritme vestigt ZTE veel wereldrecords op het gebied van 100G+ overdracht over zeer grote afstand. Het heeft de grootste overdrachtsafstand getest op het bestaande 400G-netwerk van China Mobile in 2019 en bereikte toen een overdrachtsafstand van meer dan 600 km.



ZTE's intelligente beheer- & controleplatform ZENIC ONE kan helpen dienstverlening met één klik te bereiken, en kan de efficiëntie van de diensteninzet en gebruikerservaring aanzienlijk verbeteren. Ondertussen kan ZENIC ONE met behulp van big data-analyse en Kunstmatige Intelligentie (AI) netwerkfouten aanwijzen, geautomatiseerde verwerkingsoplossingen leveren, oorzaken analyseren en tijdig waarschuwingen geven. Dit bespaart de beheerder aanzienlijk in kosten voor onderhoud en beheer en verbetert daarnaast de doelmatigheid van het onderhoud en beheer.



"Ik wil mijn dankbaarheid betuigen naar onze mondiale partners voor deze hoge erkenning. We zijn vereerd met de ontvangst van deze onderscheidingen," aldus Heng Yunjun, vicepresident van ZTE Corporation. "ZTE blijft samenwerken met haar partners in de optische communicatiebranche om onze technologische innovatie en samenwerking te verdiepen, om zo samen zakelijk succes te boeken."



Als een zeer bekend medium in de mondiale wereld van optische netwerken, houdt Lightwave al vele jaren deze onderscheidingen tijdens OFC om zo de topproducten en -solutions in de branche te erkennen. De juryleden zijn fameuze optische netwerkspecialisten, afkomstig van netwerkbeheerders en leveranciers, of topmanagers, -analisten en -ingenieurs van industriële onderzoeks- en adviesbureaus.



ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische solutions voor consumenten, beheerders, bedrijven en klanten in de publieke sector. Als onderdeel van ZTE's strategie is het bedrijf toegewijd aan het voorzien in geïntegreerde eind-tot-eind innovaties voor de levering van uitmuntendheid en waarde nu de telecommunicatie- en informatietechnologiesector samenkomen. Met een notering aan de aandelenbeurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), verkoopt ZTE haar producten en diensten in meer dan 160 landen.



ZTE heeft tot dusver 46 commerciële 5G-contracten verkregen in belangrijke markten, zoals Europa, Azië/Pacific, het Midden-Oosten en Afrika. ZTE reserveert 10 procent van haar jaarlijkse inkomsten voor onderzoek en ontwikkeling en vervult leiderschapsrollen in internationale standaardisatieorganisaties.



Mediacontacten:



Margaret Ma ZTE Corporation Tel: +86 755 26775189 E-mail: ma.gaili@zte.com.cn [mailto:ma.gaili@zte.com.cn]



Web site: www.zte.com.cn/ http://www.zte.com.cn/