Scaled Agile kondigt SAFe® 5-update aan om de digitale transformatie van ondernemingen te versnellen

BOULDER, Colorado, 10 februari 2021 /PRNewswire/ -- Scaled Agile, Inc., de leverancier van SAFe®, 's werelds toonaangevende raamwerk voor bedrijfsflexibiliteit, heeft vandaag een update aangekondigd voor SAFe® 5. Het continu evoluerende Scaled Agile Framework breidt uit dankzij de sterke vooruitgang in de strategische, uitvoerings-, technische en leiderschapscompetenties waarover een organisatie moet beschikken om innovatieve bedrijfsoplossingen sneller dan de concurrentie te kunnen leveren.



"De digitale wereld verandert in een steeds hoger tempo en Scaled Agile zet zich in voor de verdere ontwikkeling van het raamwerk om organisaties te helpen bedrijfsflexibiliteit te bereiken," verklaarde Dean Leffingwell, medeoprichter van en Chief Methodologist bij SAI. "Continue verbetering staat centraal bij deze opdracht: het helpt ons SAFe te verbeteren op basis van de ervaringen van onze klanten en partners."



Om tot bedrijfsflexibiliteit te komen, moet iedereen die betrokken is bij het leveren van oplossingen - bedrijfs- en technologieleiders, ontwikkeling, IT, juridische afdeling, marketing, financiën, ondersteuning, compliance, beveiliging en anderen - van Lean & Agile-praktijken gebruikmaken SAFe 5 biedt uitgebreide richtsnoeren over hoe de Lean-Agile-mentaliteit naar die bedrijfsgebieden kan worden uitgebreid. SAFe 5 helpt organisaties ook geavanceerde DevSecOps-praktijken onder de knie te krijgen, waarmee ze de frequentie en kwaliteit van productlanceringen kunnen verhogen.



Belangrijkste punten van de SAFe® 5-update





-- Een verbeterde Big Picture legt beter de nadruk op doorstroming en

continue levering.

-- Operationele en ontwikkelingsgerelateerde waardestromen ondersteunen het

organiseren rond waarde, wat de belangrijkste vraag van onze klanten is.

-- Door SAFe toe te passen op de ontwikkeling van hardware, wordt de

oplevering van cyber-fysieke systemen versneld.

-- Nieuwe richtsnoeren met betrekking tot technische vaardigheden en tools

op het vlak van DevSecOps zorgen voor een betere continue

leveringspijplijn.

-- Ruimere richtsnoeren voor de toepassing van Lean-Agile-praktijken op

bedrijfsgerelateerde vlakken ondersteunen de bedrijfsflexibiliteit.

-- Geïntegreerde participatieve budgettering bevordert een dynamisch en op

samenwerking gebaseerd proces waarbij middelen aan waardestromen worden

toegewezen.

-- Modellen en gedragingen voor ontwerpteams en ART's zorgen voor een

vereenvoudigde organisatie rond waarde.

Via incrementele updates zorgen we ervoor dat SAFe 5 steeds up-to-date blijft met nieuwe en evoluerende trends op zowel bedrijfs- als technologisch vlak. Deze updates zullen vaak nieuwe artikels bevatten, alsook wijzigingen aan bestaande artikels, updates voor cursussen, toolkits en andere community-platform middelen, en af en toe updates van de Big Picture.



De SAFe 5 website is beschikbaar op scaledagileframework.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3061638-1&h=2089379110&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3061638-1%26h%3D3614344037%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2684024-1%2526h%253D2179108990%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fscaledagileframework.com%25252F%2526a%253Dscaledagileframework.com%26a%3Dscaledagileframework.com&a=scaledagileframework.com]. Meer informatie over deze meest recente reeks SAFe 5-updates vind je hier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3061638-1&h=27545358&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3061638-1%26h%3D3644442946%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fscaledagileframework.com%252Fwhats-new-in-the-safe-5-1-big-picture%252F%26a%3Dhere&a=hier].



Over Scaled Agile, Inc.



Scaled Agile, Inc. is de leverancier van SAFe®, 's werelds toonaangevende raamwerk voor bedrijfsflexibiliteit. Door middel van educatie en certificering, een wereldwijd partnernetwerk en een groeiende gemeenschap van meer dan 700.000 getrainde professionals helpt Scaled Agile bedrijven een flexibelere bedrijfscultuur te creëren, zodat ze snel de toegevoegde waarde voor klanten kunnen identificeren en leveren, nieuwe kansen kunnen verzilveren en bedrijfsresultaten kunnen verbeteren. Scaled Agile is een bijdragend lid van de Pledge 1% corporate philanthropy & community service, een beweging die zich inzet voor betere omstandigheden in de samenleving. Meer informatie vind je op scaledagile.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3061638-1&h=1399679421&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3061638-1%26h%3D2931232173%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2684024-1%2526h%253D2708092575%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.scaledagile.com%25252F%2526a%253Dscaledagile.com%26a%3Dscaledagile.com&a=scaledagile.com].



