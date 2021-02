Seegene ontwikkelt 's werelds eerste test waarmee de herkomst van COVID-19-mutaties kan worden vastgesteld

-- SEEGENE ROLT EERSTE TEST UIT WAARMEE DE HERKOMST VAN COVID-19-MUTATIES

KAN WORDEN VASTGESTELD

-- FABRIKANT VAN COVID-19-TESTEN GAAT DOOR MET HET VASTSTELLEN VAN DE

HERKOMST VAN COVID-19-MUTATIES

-- ZUID-KOREAANS BEDRIJF WERKT SAMEN MET OVERHEDEN

SEOUL, Zuid-Korea, 10 februari 2021 /PRNewswire/ -- Het Zuid-Koreaanse biotechnologiebedrijf Seegene (KQ096530) heeft maandag bekendgemaakt dat het 's werelds eerste test heeft ontwikkeld waarmee tegelijkertijd COVID-19 kan worden gescreend en meerdere mutaties van COVID-19 kunnen worden vastgesteld.



https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg]



De nieuwe test van Seegene, de 'Allplex(TM) SARS-CoV-2 Variants I Assay', kan mutaties van virussen detecteren en differentiëren, inclusief varianten die besmettelijker en dodelijker zijn.



De nieuwe test detecteert niet alleen COVID-19, maar kan ook belangrijke genetische variaties identificeren die afkomstig lijken te zijn uit het VK, Zuid-Afrika en andere regio's zoals Japan en Brazilië.



Bovendien kan het een verdachte nieuwe variant vooraf screenen, waardoor inzicht verkregen wordt in meerdere varianten, wat tevens een belangrijk kenmerk is van de Seegene-technologie.



Seegene's nieuwe product integreert ten minste tien van zijn eigen technologieën, waaronder de multiplex real-time PCR-methode van mTOCE(TM), de meest geavanceerde technologie die alleen Seegene kan gebruiken. Met deze innovatieve technologie kan de test een doelwit-specifieke locatie detecteren waar de mutatie optreedt, waardoor nauwkeurige detectie en differentiatie van het coronavirus en de gemuteerde versies ervan met slechts één buis met reagens mogelijk is.



Een ander belangrijk kenmerk van Seegene's unieke technologie is de endogene interne controle die het volledige testproces kan verifiëren, inclusief de juiste monstername.



Door gebruik te maken van Seegene's big data auto-surveillance in silico-systeem, volgt en analyseert het bedrijf de wereldwijde database op COVID-19 en de varianten daarvan nauwlettend, waardoor het bedrijf snel kan reageren met productontwikkeling.



Momenteel zijn regeringen en gezondheidsautoriteiten over de hele wereld gedwongen om te vertrouwen op individuele monster-sequencing, wat ongeschikt is voor grootschalig testen, om uit de positief geteste COVID-19-gevallen varianten van het virus te filteren. Een woordvoerder van Seegene zei dat de "nieuwe test voor het detecteren van COVID-19-varianten aanzienlijk de enorme testcapaciteit zal vergroten in de strijd tegen de wereldwijde verspreiding van mutaties op het virus wanneer beperkte tijd cruciaal is om de pandemie te beheersen".



De huidige diagnostiek is gebaseerd op een PCR-test of een sneltest op de aanwezigheid van antigenen/antilichamen om de aanwezigheid van COVID-19 infectie of antilichamen vast te stellen. Maar de huidige testmethoden hebben beperkingen bij het screenen van virusvarianten, waardoor effectieve preventie van een epidemie/pandemie wordt afgeremd. Alleen met de PCR-methode kunnen varianten gescreend en geïdentificeerd worden, maar met de nieuwe Seegene's varianten test is het vanaf nu mogelijk met behulp van slechts één buis met reagens



Volgens de woordvoerder van het bedrijf is het voor Seegeneprioriteit" om deze nieuwe testen zo snel mogelijk aan internationale organisaties en overheden te leveren".



De woordvoerder voegde eraan toe dat het voor Seegene belangrijk is hun taak voort te zettenals toonaangevend wereldwijd bedrijf op het gebied van moleculaire diagnostiek door nauw samen te werken met gezondheidsautoriteiten over de hele wereld.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1357790/Seegene_logo_Logo.jpg]



CONTACT: Ashlee Semin Shin, smshin@seegene.com, +82-2-2240-0685