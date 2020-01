KPS Capital Partners neemt IKG over van Harsco Corporation

NEW YORK, 10 januari 2020 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") heeft vandaag bekendgemaakt dat het een definitieve overeenkomst heeft ondertekend om IKG ("IKG" of het "Bedrijf") over te nemen van Harsco Corporation voor een totale tegenwaarde van USD 85 miljoen, onderhevig aan gebruikelijke sluitingscorrecties. Na voltooiing van de transactie wordt IKG het tweede portfoliobedrijf van KPS Special Situations Mid-Cap Fund ("KPS Mid-Cap").



IKG is een toonaangevende, Noord-Amerikaanse fabrikant van hoogwaardige aluminium- of stalen roosters. Het bedrijf biedt een volledig assortiment metalen roosters en hekken die voornamelijk worden gebruikt als industriële vloeren en voor veiligheidstoepassingen in verschillende sectoren. De hoofdvestiging van IKG is in Houston, Texas, Verenigde Staten. Het bedrijf heeft zes strategisch geplaatste productiefaciliteiten in de VS en Mexico, en heeft wereldwijd 350 werknemers.



Ryan Harrison, partner bij KPS Mid-Cap, zegt het volgende: "We willen Harsco bedanken voor diens constructieve aanpak van deze transactie en kijken ernaar uit samen te werken met Chief Executive Officer Chad McClendon alsook het managementteam en de werknemers van IKG om verder te werken aan dit fantastische platform. Gezien de bewezen krachten van IKG zal de toevoeging van de strategische, operationele en financiële resources van KPS de ideale basis creëren voor het toekomstige succes van IKG als onafhankelijk bedrijf. We zullen ernaar streven het bedrijf zowel organisch als door middel van strategische aankopen te laten groeien."



Nick Grasberger, voorzitter en CEO van Harsco: "Ik heb er vertrouwen in dat IKG onder KPS onderdeel wordt van een firma die uitvoerige ervaring heeft in leidinggeven aan metaalgerelateerde bedrijven en is toegewijd aan de groei van IKG."



Chad McClendon, Chief Executive Officer van IKG zegt: "We zijn er verheugd over te gaan samenwerken met KPS in dit spannende, nieuwe hoofdstuk voor IKG. Het team van IKG streeft ernaar hoogwaardige producten, ongeëvenaarde, technische expertise en innovatieve oplossingen aan onze klanten te leveren. Gezien de succesvolle staat van dienst in de opbouw van hoogwaardige productiebedrijven wereldwijd, is KPS de ideale partner om het krachtige momentum van IKG te versterken."



Voltooiing van de transactie wordt begin 2020 verwacht en is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen voor afsluiting.



Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP hebben KPS op juridisch vlak bijgestaan.



Over KPS Capital Partners KPS is door diens gelieerde managementondernemingen, de manager van KPS Special Situations Funds, een groep investeringsfondsen met meer dan USD 11,5 miljard aan activa in beheer (per 15 oktober 2019). De partners van KPS werken al meer dan twee decennia exclusief aan de realisatie van grote kapitaalwinst door middel van equity-beleggingen in productie- en industriële bedrijven in uiteenlopende sectoren, waaronder onderdelen, consumentenmerken, gezondheidszorg en luxe producten, auto-onderdelen, kapitaalgoederen en algemene industrie. KPS creëert waarde voor de investeerders door op constructieve wijze samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken en genereert beleggingsopbrengsten door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van de portfoliobedrijven structureel te verbeteren in plaats van zich primair te verlaten op financiële opbrengsten. De portfoliobedrijven van KPS Special Situations Funds hebben een gezamenlijke jaaromzet van circa USD 8,4 miljard, beheren 142 productiefaciliteiten in 26 landen en hebben circa 28.000 werknemers in dienst, zowel direct als door samenwerkingsverbanden wereldwijd. De investeringsstrategie en portfoliobedrijven van KPS worden in detail beschreven op www.kpsfund.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2687927-1&h=2851151664&u=http%3A%2F%2Fwww.kpsfund.com%2F&a=www.kpsfund.com].



KPS Mid-Cap richt zich op investeringen aan de onderkant van het middensegment die tot USD 100 miljoen aan aanvankelijk equity-kapitaal vereisen. KPS Mid-Cap richt zich op hetzelfde type investeringskansen en maakt gebruik van dezelfde investeringsstrategie als de belangrijkste fondsen van KPS al meer dan twee decennia doen. KPS Mid-Cap maakt gebruik en profiteert van het wereldwijde platform, de reputatie, de infrastructuur, best practices, kennis en ervaring van KPS. Het KPS Mid-Cap investeringsteam wordt beheerd door Partners Pierre de Villeméjane en Ryan Harrison die leidinggeven aan een team van ervaren en getalenteerde professionals.



Web site: https://www.kpsfund.com/