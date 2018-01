DFFRNT Media vergaart groeikapitaal door middel van twee nieuwe minderheidsaandeelhouders: het Talpa Network van media-ondernemer John de Mol, en

AMSTERDAM, January 10, 2018 /PRNewswire/ --





- Samenwerking toont het krachtige potentieel van het combineren van unieke

content-ervaringen met next generation technische platforms voor de toekomst van

marketing





DFFRNT Media, pioniers in digitale media gespecialiseerd in next generation technologieplatforms, kondigde vandaag aan dat het internationale marketingbedrijf voor loyaliteit, tcc global, en Talpa Network, het multimediabedrijf van de ondernemer en maker van Big Brother en The Voice, John de Mol, elk een minderheidsbelang in de onderneming hebben verworven.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140929/708805 )



In het kader van de investering in DFFRNT Media, bouwt John de Mol ook financieel voort op de strategische pijler 'media voor eigen vermogen' van Talpa Network, verder onderbouwd en aangevuld met een extra investering in Fitchannel.com; het snelgroeiende, persoonlijke online thuisfitnessplatform.



tcc global en DFFRNT MEDIA op hun beurt consolideren een samenwerking die de traditionele marketingmodellen zal transformeren door de werelden van digitale IP-ontwikkeling, media, detailhandel en loyaliteit te combineren. In een stapsgewijze verandering die het marketingbedrijf van de toekomst inluidt en gekoppeld is aan de opkomende platforms onder de gevierde GAFA-economie (Google, Apple, Facebook, Amazon), zal het partnerschap werkzaam zijn op het unieke kruispunt van content, data en technologie, waarbij een model gecreëerd wordt dat een meer inhoudgerichte en zinvolle aanpak van consumentenbetrokkenheid mogelijk maakt.



De investeerders verwachten een versnelling van meer geavanceerde nieuwe ondernemingen alsmede zeer gerichte technische platforms en meeslepende media zoals virtual reality en augmented reality waarmee de omzetgroei en merkwaarde van bedrijven over de hele wereld gestimuleerd zal worden.



De oprichters van DFFRNT MEDIA, zeiden:



"We zijn op weg naar een platformeconomie waar succes wordt bepaald door het vermogen om mensen op een relevante en zinvolle manier te betrekken. We zijn ongelooflijk trots om twee van zulke internationale krachtpatsers binnen 12 maanden na de start van het bedrijf in ons bedrijf te mogen verwelkomen. Dergelijke investeringen zullen ons de mogelijkheid geven om op mondiaal niveau te opereren. We zullen tot nieuwe markten kunnen toetreden, geweldig talent kunnen aantrekken, nieuwe digitale IP kunnen ontwikkelen en klanten kunnen helpen met hun digitale transformatie op het hoogst mogelijke niveau."



Julian Rivas Toro, tcc global Executive Vice-President voor Innovation and Business Design zei:



"De platformeconomie vereist transformatie als het gaat om het aanwakkeren van echte loyaliteit van klanten qua herhalingsgedrag en klantenbehoud in alle categorieën. Met deze zet kunnen we de beste en meest persoonlijke inhoud aanvullen, samenstellen en leveren, aan de juiste doelgroepen en over de best mogelijke technologieplatforms. Dit betekent niet alleen een nog betere, verrijkte klantervaring, maar het creëert tevens nieuwe manieren voor bedrijven en merken om contact te leggen met klanten terwijl tegelijkertijd de waarde gestimuleerd wordt. Deze nieuwe commerciële propositie zal ons helpen om nieuwe loyaliteitsmodellen en platforms te leveren om de levensduurwaarde van 'aangesloten' klanten te verhogen."



Met als doel de bestaande marketingmodellen te verstoren met betrekking tot het aantrekken, aanspreken en behouden van klanten terwijl tegelijkertijd het concurrentievoordeel voor bedrijven gestimuleerd wordt, hebben tcc global en DFFRNT MEDIA reeds met elkaar samengewerkt op het gebied van augmented en virtual reality-platforms voor toekomstgerichte klantervaringen in de Europese detailhandel, en dit zal binnenkort wereldwijd beschikbaar zijn.



Bovendien is dit in navolging van de recente en veelbelovende lancering in Nederland van Fitchannel.com, dat beschikt over wereldwijde uitbreidingsplannen. Fitchannel.com streeft ernaar om als platform de manier te transformeren waarop mensen hun fitness ervaren en realiseren. De samenwerking zal een prominente rol spelen in het gloednieuwe Innovation and Business Design Centre van tcc global, dat onlangs in Amsterdam geopend werd en dat onder leiding staat van Julian Rivas Toro.



Het team van DFFRNT Media en diens internationale netwerk worden wereldwijd erkend voor het gebruik van content + technologie om een positief effect te hebben op de levens van anderen. Dit geldt ook voor het helpen van bedrijven bij het stimuleren van digitale innovatie en transformatie zodat zij zich kunnen voorbereiden op de toekomst.



Internationaal marketingbedrijf voor loyaliteit, tcc global, specialiseert zich in het gebruik van data, inzichten en creativiteit om op maat gemaakte oplossingen te leveren die de loyaliteit bij de klant opwekken en belonen, terwijl het de duurzame groei voor klanten stimuleert. Erkend als marktleider, beschikt het bedrijf reeds over een benijdenswaardige portefeuille van klanten en merkpartners waaronder Tesco, Burger King, Carrefour, Red Bull Racing, MasterChef, Universal en Warner Brothers.



Ga voor meer informatie over DFFRNT Media, tcc global en Talpa Network naar:



http://www.dffrntmedia.com



http://www.tccglobal.com



http://www.talpanetwork.com







Media vragen:

Susie Dullard

E: susie@eulogy.co.uk

T: +44-020-3077-2000













Photo:

http://photos.prnewswire.com/prnh/20140929/708805