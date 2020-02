Bloedjes renoveert tot Prefect

Het bekende renovatiebedrijf Bloedjes uit Wormerveer, opgericht in 2002, heeft zichzelf na 18 jaar een renovatietraject gegund. Per 1 januari 2020 is het bedrijf getransformeerd tot Prefect BV. Hiermee scherpt het bedrijf haar dienstverlening aan om met dezelfde flair de toekomst in te gaan.



Het Wormerveerse bedrijf Bloedjes Renovatiewerken, mag na 18 jaar hard werken terugkijken op een roerige, maar ook succesvolle tijd. Inmiddels is er sinds de start wel het een en ander veranderd. Zo is het bedrijf gegroeid naar inmiddels 12 medewerkers, heeft het een groot aantal vaste opdrachtgevers en zijn er wat wijzigingen binnen de directie en aandeelhouders geweest. Voor de medewerkers, de klanten en relaties van het bedrijf verandert er met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden overigens niks.



Nieuwe naam



Volgens Hans Oldenmenger, die sinds juni 2019 directeur is, was het inmiddels de hoogste tijd om het bedrijf zelf eens een goed opfrisbeurt te geven. “Een nieuwe naam, een fris uiterlijk en een scherpere boodschap, vonden we meer dan wenselijk om dit mooie bedrijf de toekomst verder in te helpen. Zeg maar een eigen renovatietraject.” aldus Oldenmenger. Hij legt uit, dat de naam Prefect is voortgekomen uit een vrije samenvoeging van ‘pre’ als in voorafgaand en ‘fect’ als in het Engelse ‘facturing’, oftewel het maken van iets. “We staan natuurlijk vooral bekend als gecertificeerd asbestsaneerder,” legt Oldenmenger uit. “Daar zijn we trots op en dat blijft één van onze specialisaties. Maar we doen veel meer dan dat. Alles wat er vooraf gaat aan sloop- en voorbereidend werk bij een renovatie- of mutatieproject kunnen we aan en doen we graag. En daar staat Prefect voor.”



Specialisaties



Vakkundig slopen, zagen en boren met diamant zijn naast asbestsanering evengoed specialisaties van het bedrijf. Daarmee wordt ook duidelijk, dat het ‘process to progress’ niks minder betekent, dan alle voorbereidende werkzaamheden voordat er weer nieuw- of opgebouwd kan worden. Het bedrijf kan voor de opdrachtgever het hele traject verzorgen. Van inventarisatie en vergunningaanvraag tot en met het circulair slopen en gescheiden afvoeren van afval. Die compleetheid is eigenlijk de grootste specialisatie.



Oldenmenger tot slot: “We hebben echte vakmensen in dienst en beschikken over alle nodige specialistische apparatuur en materieel. Daar zijn we trots op. Juist daarom willen we ons bedrijf de volgende fase van ons bestaan in brengen. Daar hoort een nieuwe naam en een fris uiterlijk bij. Want slopen is een vak!”