Bekijk het nieuwe leven in Tilburg in Gebruikte stenen op Omroep Brabant

Verspreid over Brabant vind je heel veel industrieel erfgoed zoals voormalige fabrieken en bedrijfsgebouwen. Soms zijn ze vervallen en rijp voor de sloop, maar er zijn er ook die na sluiting een tweede leven krijgen. Voor het tv-programma ‘Gebruikte stenen’ bezoekt Hannelore Struijs in Brabant een groot aantal voorbeelden. Op dinsdagavond 22 december gaat Hannelore o.a. naar de IJzergieterij en Aabe-fabriek in Tilburg.



De IJzergieterij



Presentator Hannelore Struijs is voor de tweede keer in Tilburg om industrieel erfgoed te bekijken. Deze keer ligt dat rondom de Pius-haven. Joost op ’t Hoog van de afdeling Monumenten vertelt aan haar hoe deze haven, gegraven vanuit het Wilhelminakanaal, in 1923 werd geopend. De groeiende industriestad kon zo makkelijker grondstoffen aanvoeren en producten afvoeren.



Een van de oudste gebouwen in dit gebied is dat van ijzergieterij Jerôme van Dun en Co, in 1900 gebouwd naar ontwerp van de Tilburgse architect Jos Donders. Nadat het later een kerk en een supermarkt is geweest, zijn er nu woningen in gebouwd. Hannelore spreekt met de ontwikkelaar van het project, Rik Krens, en de architect van de herbestemming, Frans van Roy.



Aabe-fabriek



Een van de bekendste textielfabrieken van Tilburg was de wollendekenfabriek van Aabe. Het enorme fabrieksgebouw heeft jarenlang leeggestaan, maar is enkele jaren geleden verbouwd tot een winkelcentrum. Hannelore spreekt hierover met Bert Jeucken van Rialto Vastgoed. De herinnering aan het industriële verleden wordt levend gehouden doordat er nog oude elementen zichtbaar zijn. Met architect Mattijs Rijnboutt loopt Hannelore door de brede gang waar vroeger het personeel liep op weg naar hun werkplek.



Graan- en meelhandel Van Loon



Aan de echte Piushaven dicht bij het stadscentrum staat een opvallend gebouw in geel baksteen: het pand van de voormalige graan- en meelbedrijf Van Loon en Zoon. Sinds enkele jaren is daar Stadsbrouwerij 013 in gevestigd. Alleen al het plaatsen van de brouwketels was een hele uitdaging. Mede-eigenaar David Hendrich legt uit wat het betekent om als ondernemer gevestigd te zijn in een Rijksmonument.



In een korte beeldende rubriek zijn drie andere voorbeelden van industrieel erfgoed in de provincie te zien. Deze week staan die in Oisterwijk, Lithoijen en Oud-Gastel.



De wekelijkse vlog van studenten bouwkunde en architectuur van de TU Eindhoven gaat deze week over een historische watertoren aan de Bredaseweg in Tilburg.



Achtergrondinformatie: deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant, BOEi, de gemeente Tilburg, stichting Mommerskwartier en stichting Jacques de Leeuw.



Kijk naar ‘Gebruikte stenen’ op Omroep Brabant, iedere dinsdagavond vanaf 17.50 uur op tv, daarna ieder uur herhaald. Omroep Brabant is te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507.