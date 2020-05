Wat is het mooiste liedje uit Brabant? Stem nu op de Brabantse Top 100

De stembussen voor de Brabantse Top 100 zijn geopend! Vanaf 10.00 uur vanmorgen kunnen Brabanders hun stem uitbrengen op de mooiste liedjes uit eigen provincie. Dat moet uiteindelijk leiden tot een lijst met de 100 mooiste en beste liedjes. Stemmen kan op top100.omroepbrabant.nl. Dat kan tot en met zondag 17 mei.



We hebben zoveel mooie muziek uit Brabant. Het werd de hoogste tijd voor een mooie Top 100", vertelt Maarten Kortlever, één van de presentatoren. "Dan kun je natuurlijk denken aan liedjes van Guus Meeuwis of Krezip. Maar wat dacht je van de wat onbekendere Mercy John? Of een oudje van de Tumbleweeds? We hopen dat veel mensen hun stem uitbrengen zodat we een mooie lijst krijgen."



De lijst is uiteindelijk op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) te beluisteren van 8.00 uur 's ochtends tot 18.00 uur 's avonds op Omroep Brabant. De presentatoren zijn Koen Wijn, Hubert Mol, Jordy Graat, Maarten Kortlever en Ronny Balk.



Omroep Brabant is te beluisteren via de website (omroepbrabant.nl/radio) of via de ether voor West-Brabant FM 91.0, Midden-Brabant FM 91.9, Noordoost-Brabant FM 95.8 of Zuidoost-Brabant FM 87.6.