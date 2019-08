Blokker in zee met retourspecialist BuyBay

Retailconcern Blokker heeft haar retourverwerking ondergebracht bij BuyBay. Na een tender won de Amsterdamse specialist alle online (blokker.nl) en offline (350+ winkels) activiteiten op het gebied van retourverwerking, waaronder verwerking, grading en herverkoop. Een overtuigende overwinning voor het snelgroeiende tech bedrijf, dat zich al tot marktleider ontpopte en nu haar belofte opnieuw waarmaakt door weer een grote partij aan zich te binden.



Prettig samenwerken en verspilling terugdringen



Teun Kraaij, Managing Director: “We zijn hartstikke blij met Blokker. Ook met hun motivatie om voor ons te kiezen: we scoorden hoog op transparantie, op de professionaliteit van onze operatie en op de prettige samenwerking. Waarden en expertises die wij zelf ook belangrijk vinden. Als hun partner kunnen we nu vol waardevermeerdering leveren in de match tussen de 160.000 en 200.000 producten per jaar en hun nieuwe kopers. En dringen we samen de verspilling terug.”



De grens over



BuyBay groeit en expandeert momenteel snel, binnen en buiten Nederland. Kraaij licht toe: “We hebben inmiddels miljoenen producten gerecycled. Door ons succes blijft dat aantal groeien. Onze ambitie is verspilling tegengaan en van BuyBay dé retouroplossing voor Europa maken.”



Over BuyBay



BuyBay is een tech bedrijf dat (r)etailers, fabrikanten en distributeurs helpt hun retourproducten te verwerken en te verkopen aan nieuwe consumenten. Dat doen we met, door ons zelf ontwikkelde, slimme software. Deze software zorgt voor een optimale match met kopers en voor een soepele herdistributie met een optimaal rendement voor alle partners. Zo geven we teruggestuurde producten een tweede leven, maken we alle betrokkenen maximaal blij en wordt de wereld een beetje duurzamer. Ofwel: een smile in return.