Alkmaarse kaasmarkt in Haagse binnenstad

Vrijdag 8 november a.s. verandert de Haagse Hofplaats in een heuse Alkmaarse mini-kaasmarkt. Van 11:00 uur tot 13:00 uur laten de Alkmaarse kaasdragers hun beroemde dribbel zien en delen kaasmeisjes kaasblokjes uit. Deze eenmalige mini-kaasmarkt omlijst de samenwerking die Den Haag en Alkmaar zijn aangegaan. De aanleiding is de gastvrije ontvangst van AZ in Den Haag, nadat het eigen voetbalstadion onbespeelbaar was.



Nadat het dak van het stadion van voetbalclub AZ in augustus instortte, stelde ADO Den Haag het eigen stadion beschikbaar. Meerdere duels zijn al gespeeld en ook de komende AZ-thuiswedstrijden tegen FC Emmen en FK Partizan vinden plaats in het Haagse Cars Jeans stadion. De AZ-supporters zijn blij met de aangeboden hulp en vierden al menig ‘kaas kwartiertje’ in het stadion. Om de voetballiefhebbers ook voor het overige een warm welkom te heten in de stad Den Haag biedt The Hague Marketing Bureau in samenwerking met ondernemers in de binnenstad de AZ-aanhangers voordeel bij restaurants, attracties, musea en hotels gedurende het voetbalseizoen.



Op vertoon van een AZ-toegangsbewijs of seizoenskaart kunnen AZ-supporters gebruikmaken van verschillende voordelen. Dit kan variëren van korting op entreebewijzen bij musea tot gratis parking en een voordelig tarief op hotelkamers tot een gratis spelchip met kans op €50,- bij het casino[1]. Marco Esser, directeur The Hague Marketing Bureau: ”Het is mooi dat uit iets vervelends iets moois kan groeien. De wederzijdse samenwerking met Alkmaar Marketing is daar een prachtig voorbeeld van. Onze Haagse gastvrijheid wordt nu gecounterd met een gastvrij ontvangst voor Hagenaars in Alkmaar.” Eén van de Haagse attracties die meedoet aan deze speciaal voor AZ-fans opgezette samenwerking is Madurodam. Ludmilla Molina van Madurodam: “Madurodam laat het beste van Nederland zien, waaronder de Alkmaarse kaasmarkt en de vernieuwde voetbalattractie Zo Groot is Oranje. We nodigen alle AZ-supporters en hun families uit om hun Haagsche bezoek compleet te maken met een bezoek aan Madurodam, de grootste attractie van Den Haag“.



Als dank voor de gastvrijheid heeft Alkmaar een speciaal arrangement voor een weekendje weg naar de kaasstad gemaakt voor de inwoners van Den Haag. “Naast de kaasmarkt in de zomermaanden is Alkmaar het hele jaar door een leuke bestemming voor een weekendje weg. Als dank hebben we speciaal voor de inwoners van Den Haag in samenwerking met hotel Golden Tulip Alkmaar een arrangement[2] samengesteld voor een bezoek aan onze stad, inclusief een gratis AlkmaarPas”, vertelt Eduard Pieter Oud, directeur Alkmaar Marketing. Met de AlkmaarPas krijg je korting bij 300 winkels, restaurants, musea en uitjes.



Zowel Esser als Oud zien in deze eerste samenwerking volop mogelijkheden voor de toekomst. “Deze samenwerking smaakt naar meer”.