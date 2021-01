‘Kernenergie onmisbaar in toekomstige energievoorziening’

‘Huidige Nederlandse energiebeleid is volslagen onzinnig’



Moderne kernenergiecentrales gaan een centrale rol spelen in de toekomstige energievoorziening. Dat is de kern van het ‘Geen Spijt Energie Beleid’ (GSE-beleid) dat wordt voorgesteld door de wereldwijde stichting Climate Intelligence (CLINTEL). CLINTEL heeft hierover recent de integrale energievisie ‘Energia Renovabilis’ gepubliceerd. GSE-beleid betekent volgens CLINTEL winst voor het klimaat, de economie, het milieu en het landschap.



CLINTEL heeft met een aantal internationaal vermaarde wetenschappers, onder wie Nobel Laureaat Ivar Giaever, de World Climate Declaration (WCD) opgesteld. Die is inmiddels door meer dan 900 wetenschappers en professionals ondertekend. De WCD stelt dat er in werkelijkheid geen sprake is van een klimaatcrisis, want de catastrofale invloed van CO2 bestaat tot nu toe louter in klimaatmodellen. Maar er is wél een energiecrisis: in korte tijd worden de Nederlandse energie-infrastructuur en het Nederlandse landschap vanwege een veronderstelde klimaatcrisis op z’n kop gezet, met grote negatieve gevolgen voor de maatschappij. CLINTEL vindt het huidige Nederlandse energiebeleid wetenschappelijk onzinnig en economisch destructief. De stichting wil voorkomen dat Nederland zijn energie- en kapitaalintensieve ondernemingen het land uit jaagt en wil het weidse kust- en polderlandschap beschermen.



Windturbines ongeschikt



De bijdrage van zon- en windenergie in ons land blijft marginaal, stel CLINTEL. De afhankelijkheid van weersomstandigheden en de onbetaalbare energieopslag zijn blijvende knelpunten. “Windturbines worden steeds groter en zijn een aanslag op de kwaliteit van de leefomgeving. Ze veroorzaken hinder in de vorm van lawaai, slagschaduw en landschapsbederf. Voor het dichtbevolkte Nederland zijn ze totaal ongeschikt”, stelt emeritus-hoogleraar Guus Berkhout, mede-oprichter van CLINTEL. “Thermodynamisch gezien zijn windturbines ondingen die je nooit aan een landelijk elektriciteitsnet mag koppelen.”



Nieuwe generaties kerncentrales



Volgens CLINTEL moet ons land daarom de nieuwe generaties kernenergiecentrales (III en IV) omarmen. Energieopwekking met kernenergie vraagt heel weinig ruimte (circa 500 MW/km2) en heeft wereldwijd de meest strenge regelgeving voor veiligheid en afval. Nieuwe generaties kerncentrales zijn nog efficiënter, veiliger en schoner dan de huidige centrales. De geleverde elektrische energie (en restwarmte) is een goedkope zekerheid, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.



Met een overdaad aan goedkope elektrische energie uit kerncentrales kunnen verantwoord superschone gasmengsels worden geproduceerd uit bestaande grondstoffen, aldus Berkhout. “Daarbij kunnen we gebruikmaken van het perfecte Nederlandse gasleidingnet en de simpele, efficiënte HR-ketels bij de eindgebruiker. Een weldoordachte energietransitie moet innovatief zijn en geleid worden door deskundigen op het gebied van energievoorziening. Ideologische agenda’s en subsidie-gedreven verdienmodellen zijn hier levensgevaarlijk. We dagen de jonge generatie uit om met het voorgestelde GSE-beleid Nederland weer een hoopvolle toekomst te geven.”



CLINTEL



De stichting Climate Intelligence (CLINTEL) is in maart 2019 opgericht door emeritus-hoogleraar Geofysica Guus Berkhout en wetenschapsjournalist Marcel Crok. Sindsdien is CLINTEL snel uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie in 36 landen met 23 ambassadeurs. CLINTEL wil een fundamentele discussie aangaan met toonaangevende wetenschappelijke organisaties over energie en klimaat. Zij heeft daartoe een Wetenschappelijk Manifesto geschreven met een boodschap aan alle Academies van Wetenschappen, een Magna Carta Universitatum met een boodschap aan alle universiteiten en de energievisie Energia Renovabilis met een energieboodschap aan alle Academies of Engineering en publieke organisaties.