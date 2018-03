Chantal Janzen en Ronald Giphart blind voor één dag

Blinden en slechtzienden zielig? Zeker niet! Wél is het belangrijk dat er meer begrip komt voor de obstakels die mensen met een visuele beperking iedere dag moeten overwinnen. Daarom zetten Chantal Janzen en Ronald Giphart zich in voor Blind voor 1 dag van het Oogfonds. Op donderdag 21 juni, de langste dag van het jaar, wordt met deze actie zoveel mogelijk geld ingezameld voor oogonderzoek. Ook andere bekende Nederlanders ondersteunen de bijzondere actie.



Voor veel oogziektes bestaat nog geen goede behandeling. Het hoofddoel van Blind voor 1 dag is daarom om geld in te zamelen voor oogonderzoek. Door deelnemers een visuele beperking te laten ervaren, wil het Oogfonds daarnaast meer begrip en een toegankelijkere maatschappij creëren voor de meer dan 350.000 slechtzienden en blinden in ons land.



Ronald Giphart



De vader van Oogfonds-ambassadeur Ronald Giphart kreeg op zijn tweeënzestigste de oogziekte maculadegeneratie. Ronald blijkt dezelfde ziekte te hebben. “Wat begon als een wazige vlek in het midden van mijn vaders zicht werd steeds groter, tot hij een belangrijk deel van zijn zicht miste. Ik merk er zelf nu nog niets van, maar wat moet ik als straks mijn zicht wegvalt? Er bestaat nu nog geen behandeling voor en ik draag er erg graag aan bij om dit te veranderen.”, aldus Giphart.



Simulatiebril



Ook Chantal Janzen, Rick Brandsteder, Anky van Grunsven en Charly Luske zetten zich in voor de actie. Chantal Janzen: “Steeds meer Nederlanders hebben een oogziekte. Helaas heb ik daar in mijn nabije omgeving ook mee te maken. Ondanks deze stijging is er nog steeds veel te weinig geld beschikbaar voor onderzoek naar oogziektes. Help daarom mee: start je eigen actie op www.blindvoor1dag.nl, ervaar door middel van een speciale bril hoe het is om slechtziend of blind te zijn en haal zo geld op voor belangrijk oogonderzoek.”







Blind voor 1 dag-pakket



Iedereen kan zich aanmelden op www.blindvoor1dag.nl, alleen of met een team. Deelnemers ontvangen een persoonlijke actiepagina waarop iedereen hun actie kan sponsoren en een simulatiebril naar keuze. Daarmee wordt ervaren hoe het is om kokerzicht, een grote vlek in het midden of vlekken verspreid over je zicht te hebben óf om helemaal niets te kunnen zien. Op 21 juni zetten alle deelnemers de simulatiebril twee, vier of acht uur op en gaan ze een persoonlijke uitdaging aan. Ook bedrijven en organisaties zijn welkom. Voor scholen is een speciaal pakket ontwikkeld, zodat leerlingen met hun klas kunnen meedoen.