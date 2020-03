Nederlandse rekenkracht in strijd tegen corona

Overal ter wereld worden er op dit moment krachten gebundeld in de hoop snel een vaccin voor het coronavirus en een geneesmiddel voor COVID-19te ontwikkelen. SURF, de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek, draagt hieraan bij door onderzoekers versneld toegang te geven tot hoogwaardige rekenfaciliteiten en datadiensten.



Onlangs gaven techreuzen als IBM, Amazon Web Service, Google Cloud, Microsoft en het Amerikaanse Department of Energy aan wetenschappers toegang tot hun supercomputers te verlenen om zo het onderzoek naar het COVID-19-virus te versnellen. Ook dichter bij huis wordt wetenschappelijk onderzoek ondersteund met extra rekenkracht. Het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) stelt komende acht weken bijvoorbeeld hun supercomputer BrENIAC voor onderzoek naar COVID-19 beschikbaar en soortgelijke initiatieven zien we inmiddels in Frankrijk, Finland, Duitsland en Ierland verschijnen.



SURF en NWO zorgen voor snelle toegang



SURF draagt bij aan de versnelling van het onderzoek naar het coronavirus door onderzoekers en onderzoeksgroepen versneld toegang te geven tot onder andere geavanceerde high performance computing (HPC)-faciliteiten. Alle corona-gerelateerde onderzoeken kunnen binnen enkele dagen met een ‘fast track grant’ aan de slag. We doen dit in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).



Deze versnelde procedure geldt voor alle SURF-faciliteiten en -diensten, waaronder de nationale supercomputer Cartesius, het Lisa rekencluster, high-throughput dataprocessing, HPC Cloud en cloud-oplossing op maat met bijvoorbeeld Kubernetes. Bij elk van deze faciliteiten kan ook de nodige opslag en assistentie bij het opzetten van de software en technische expertise worden aangevraagd.



Hoe aanmelden?



Onderzoekers kunnen zich rechtstreeks aanmelden via: surf.nl/en/coronavirus-and-surf/covid-19-fast-track-for-computing-time-call. Bij vragen kunnen zij contact opnemen via helpdesk@surfsara.nl, graag onder vermelding van ‘COVID-19 Fast Track’. Van de aanvragers die middelen ontvangen, wordt verwacht dat zij hun resultaten open access publiceren.



Noot voor de pers;



Neemt u voor vragen contact op met Edwin Ammerlaan, hoofd communicatie & pr SURFsara.



(06) 22 58 06 97, edwin.ammerlaan@surfsara.nl