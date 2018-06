Wereldpremière van National Geographic ‘Greatest Landscapes'

Wereldpremière van National Geographic fototentoonstelling ‘Greatest Landscapes’ in Museon



In het Museon in Den Haag is vanaf 29 juni 2018 de tentoonstelling ‘Greatest Landscapes’ van National Geographic te zien. De expositie toont de bezoekers adembenemende vergezichten en prachtige panorama’s van de meest bijzondere plekken op aarde. Van een IJslandse grot tot een Tanzaniaans zoutmeer, van eindeloze rijstvelden in China tot de heetwaterbronnen in Yellowstone, USA. Alle foto’s zijn in de afgelopen jaren genomen door de beste fotografen van National Geographic, zoals Paul Nicklen, Jim Richardson en Frans Lanting. De tentoonstelling toont niet alleen sereen natuurschoon; ook wordt in woord en beeld de invloed van de mens zichtbaar gemaakt. Soms subtiel, soms zeer duidelijk. Het doel van de expositie is exact hetzelfde als de missie van het Museon: bezoekers inspireren om onze wereld te ontdekken en deze met respect te behandelen. Alle foto’s worden gepresenteerd via hoogwaardige dia prints die worden aangelicht via led-technologie. De tentoonstelling is te zien tot en met 2 december 2018.



Verhouding mens en natuur



Met deze fototentoonstelling stelt het Museon de verhouding tussen mens en natuur ter discussie.



Het is de moderne mens die bepaalt hoe een rivier stroomt, of oceanen gezond blijven en of orang-oetans wel of niet uitsterven. We halen vis uit zee en gooien plastic erin, kappen bos voor het verbouwen van voedsel, en bouwen wegen van en naar uitdijende megasteden. Hoe afgelegen ook, er is geen plek op aarde die niet wordt beïnvloed door het gedrag van 7,6 miljard Homo sapiens. Toch gaat de expositie niet zozeer over de mens als veroveraar van natuur, maar eerder over zijn rol als bewonderaar, bewoner en beschermer van de aarde. Natuur is cruciaal voor al het leven, inclusief dat van de mens. Steeds meer individuen en organisaties zijn zich hiervan bewust en zetten dit om in positieve betrokkenheid. Daarom laat deze tentoonstelling uiteenlopende natuurgebieden zien die door de mens worden beschermd en behouden, voor huidige en volgende generaties.







Nederlandse landschappen



Naast meer dan 70 foto’s van uiteenlopende locaties ‘ver weg’ wil het Museon in de tentoonstelling ook aandacht vestigen op landschappen in ons eigen land. Daarom heeft het Museon in samenwerking met Natuurfotografie.nl een unieke Photo Challenge georganiseerd. Uit alle inzendingen zijn zeven winnaars gekozen. Een deel van deze foto’s toont hoe de mens het Nederlandse landschap heeft ingericht, en ander deel laat zijn verrassende foto’s zien van al vaak gefotografeerde plekken als de Zeelandbrug, de heide en de kust. Naast de zeven hoofdwinnaars zijn er 35 ‘runners-up’ geselecteerd. Deze beelden worden digitaal getoond als diashow in de tentoonstelling.







Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties



De tentoonstelling maakt ook een verbinding naar de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze zeventien doelen zijn opgesteld om de belangrijkste uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en samenleving aan te pakken. Als wereldwijd regeringen, wetenschappers en ondernemers samen met het publiek de handen ineenslaan kan er veel bereikt worden. Beschermde natuur is daarbij niet alleen een doel, maar ook een bondgenoot.



Samenwerking



‘Greatest Landscapes’ is onderdeel van de NatGeo Focus Gallery, de permanente fototentoonstelling van het Museon. De tentoonstelling is een samenwerkingsverband tussen het Museon, National Geographic en Natuurfotografie.nl.



Museon



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.









