Onthulling Monument Werf Gusto

Op 13 juli 2018 is het precies 40 jaar geleden dat Werf Gusto (IHC Gusto B.V.) haar poorten sloot. Ter gelegenheid daarvan wordt op die dag op de kop van de Maasdijk in Schiedam-Zuid een monument onthuld. Het monument, dat o.a. bestaat uit twee teruggevonden smeedijzeren Art Deco toegangshekken, is vormgegeven door de Schiedammer Sjef van Duin. Het monument is een ode aan de voormalige eigenaren en de duizenden werknemers, die in de bijna 75 jaar dat het bedrijf bestaan heeft de stad Schiedam eer hebben aangedaan met hun spraakmakende schepen en staalconstructies.



In 1901 lieten August, Henri en Frans Smulders het oog vallen op een stuk grond in het stadsdeel Nieuw-Mathenesse aan de Schiedamse kant dat grensde aan de Maas. Zij waren op zoek naar een geschikte locatie voor hun scheepswerf, die een open verbinding moest hebben naar zee. Op deze locatie zou daar binnen een tiental jaren een zeer goed lopende scheepswerf opgebouwd zijn. De in Schiedam opgezette en in 1905 geopende scheepswerf Werf Gusto ontwikkelde zich tot absolute smaakmaker binnen de specialistische scheepsbouw. Eind 50-er begin 60-er jaren van de vorige eeuw begon de werf offshore projecten te bouwen voor de olie-industrie.



Mede op initiatief van Werf Gusto werd in 1943 met vijf collega-werven de I.H.C. (Industriële Handels Combinatie) opgericht. In het midden van de 60-er jaren traden vijf van deze werven definitief toe tot de I.H.C. Holland N.V. Toen in 1978 Werf Gusto haar poorten moest sluiten, liet zij een schat aan lege gebouwen achter, zoals het kantoorgebouw met haar eikenhouten lambriseringen en de prachtige modellenzaal met gebrandschilderde glazen koepel. De eigenaar (IHC Holland) wilde van de gebouwen en het terrein af. In 1980 is de gehele werf gesloopt.



Het is de in 2017 opgerichte Stichting Erfgoed Werf Gusto gelukt een aantal relikwieën w.o. de smeedijzeren toegangshekken van de definitieve ondergang te redden. De hekken, inmiddels geheel hersteld, zijn verwerkt in een ‘Monument’. Nieuwe generaties Schiedammers kunnen zich dan bij het zien van dat ‘Monument’, met verklarende teksten en foto’s op een speciale website, een beeld vormen van wat zich hier allemaal heeft afgespeeld op de uiterwaarden van de Maas in Schiedam van medio 1905 tot 13 juli 1978.



Datum onthulling: 13 juli 2018



Tijdstip: 16:30 uur



Locatie: Koninginnebrug aan de Maasdijk/Buitenhavenweg te Schiedam



In samenwerking met Stichting Erfgoed Werf Gusto en de Gemeente Schiedam



Het monument wordt mede mogelijk gemaakt door o.a. Gemeente Schiedam, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o, GustoMSC, Stichting Erfgoed Werf Gusto, Stedelijk Museum Schiedam, Nolet Distillery, Royal IHC, Historische groep GustoMSC, BVSZ en nazaten Henri en Frans Smulders.