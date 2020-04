Cordaid in actie voor Venezolaanse vluchtelingen op Aruba en Curaçao

Hulporganisatie Cordaid heeft extra middelen uitgetrokken voor voedselhulp aan de Venezolaanse vluchtelingen op Aruba en Curaçao. De middelen zullen opnieuw worden besteed door Caritas Willemstad, de lokale partner op de eilanden.



Cordaid start vandaag ook een publiekscampagne, samen met de Goede Zaak, om aandacht te vragen voor deze problematiek. Premier Rutte wordt opgeroepen om zo snel mogelijk in actie te komen en hulp te bieden, zowel aan de Venezolaanse vluchtelingen als aan de arme bevolking die zwaar te leiden heeft onder de corona crisis.



Link naar de campagne -> https://www.cordaid.org/nl/nieuws/oproep-voor-vene...



De organisatie is al langer actief in de regio, en steunt ook de hulpverlening van Caritas in Venezuela en Colombia. Inmiddels hebben meer dan 5 miljoen Venezolanen de barre omstandigheden in hun thuisland achter zich gelaten. In veel gevallen zijn zij in buurlanden in een situatie terechtgekomen die nauwelijks beter is.



Vluchtelingencrisis



Deze vluchtelingencrisis heeft direct gevolgen voor de andere landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, met name voor Aruba en Curaçao, gelegen op enkele tientallen kilometers van Venezuela. De ramp raakt verantwoordelijkheden van de Nederlandse overheid, als onderdeel van het Koninkrijk, maar de regering weigert tot nu toe om humanitaire hulp te verlenen.



In september vorig jaar nodigde Cordaid partnerorganisaties op de eilanden uit om hierover in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid en van het parlement. Cordaid hoopt op meer aandacht voor deze prangende kwestie en op een doorbraak voor de vluchtelingen.



Veiligheid, mensenrechten en hulpverlening



Cordaid hoopt met deze actie ook op aandacht voor veiligheid, bescherming en mensenrechten, naast de acute vraag naar humanitaire hulpverlening. De campagne zal zich ook richten op beleidsmakers, en op experts en gezaghebbenden die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een betere situatie voor Venezolaanse vluchtelingen binnen het Koninkrijk.