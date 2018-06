Neverland Festival maakt volledige line-up bekend

Het nieuwe dancefestival Neverland presenteert haar volledige line-up met bekende artiesten als Above & Beyond, top-act Steve Aoki en het Nederlandse EDM-duo W&W. Top 100 DJ’s uit USA, Zweden, Italië, Duitsland en Verenigd Koninkrijk passeren de revue. Neverland Festival vindt plaats op 14 en 15 juli bij Megaland Landgraaf.



Kenmerkend is dat veel van de geboekte artiesten zelden tot nooit in Nederland te bewonderen zijn. De elektronische muziekliefhebber kan zo zijn hart ophalen met een gevarieerde EDM, trance, house en techno line-up.



Daarnaast pakt Neverland Festival stevig uit met bijzondere 3D-stages die al maanden in aanbouw zijn, legt het de bezoeker in de watten met goed verzorgde toiletten en kan men genieten van een uitgebreide ‘food line-up’. Beleving staat centraal. Zo wil Neverland Festival zichzelf tot de top van de Nederlandse festivals positioneren.



Neverland Festival vindt plaats op 14 & 15 juli bij Megaland Landgraaf, vooral bekend van het jaarlijkse Pinkpop Festival. De volgende namen zijn bevestigd:



Above & Beyond



Steve Aoki



W&W



Laidback Luke



Sam Feldt (LIVE)



Dada Life



Kriss Kross Amsterdam



Lucas & Steve



Yves V



Agents Of Time (DJ Set)



Art Department



Carl Craig



Deborah De Luca



Felix Da Housecat



Franky Rizardo



Marek Hemmann (LIVE)



Nic Fanciulli



Oliver Huntemann



Stephan Bodzin (LIVE)



Victor Ruiz



ASK:ME



Audio Bullys (DJ Set)



Benny Rodrigues



Deepend



Kim Kaey



Le Shuuk



Mark Villa



Mason



Maurice West



Mesto



Mr Belt & Wezol



Tocadisco



Zonderling



The Bald & The Beautifool



Deep91



D-Squared



Hance



Octopus Garden



Simun



SOULctrl



Tom Nash



Tom Welling (LIVE)



https://www.neverlandoutdoor.nl/en/