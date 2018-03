Singer Laren verwerft op TEFAF Maastricht werk van Charley Toorop

Singer Laren heeft op de TEFAF Maastricht met steun van de BankGiro Loterij het werk Takken met appels van Charley Toorop (1891 - 1955) verworven. Het schilderij, dat werd gekocht bij Douwes Fine Art B.V., maakte Toorop in haar Bergense tuin en behoort tot een van de beste werken die zij vervaardigd heeft. Nadat Charley Toorop in 1934 voor het eerst buiten schilderde, besloot zij ieder seizoen bloesems, fruitbomen en bloemen te schilderen; in haar eigen tuin of in een van de tuinen waar zij vanuit haar vele omzwervingen op uitkeek. Takken met appels maakt deel uit van haar laatste serie fruitbomen, die beschouwd wordt als een ode aan Vincent van Gogh. Het werk is een belangrijke aanvulling op de collectie van Singer Laren dat de mooiste modernisten bijeen brengt.



Geschilderde tuinen



Van 5 juni t/m 26 augustus toont Singer Laren de tentoonstelling Geschilderde tuinen. Het werk Takken met appels van Toorop zal daar voor het eerst voor het publiek te zien zijn.



Tentoonstellingsagenda



5 juni t/m 26 augustus Geschilderde tuinen



5 juni t/m 26 augustus Portretten uit de Singer collectie



4 september t/m 2 december Late impressionisten



11 december t/m medio april 2019 Nederlandse kunst uit bedrijfscollecties