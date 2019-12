Jongeren lanceren nieuwe omroep U-ICON

AMSTERDAM – Jongeren en de multiculturele samenleving een stem geven. Dat is het doel van de vandaag gelanceerde omroep U-ICON, de eerste omroep met Super Lit programma’s. De initiatiefnemers willen met de nieuwe omroep het programma-aanbod van de publieke omroep zodanig vernieuwen dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt in het publieke omroepbestel.



“De Publieke Omroep van nu vertegenwoordigt niet het huidige Nederland”, stelt initiatiefnemer René Adriaan. “Het huidige Nederland is een multiculturele samenleving die nooit meer weg gaat. De Publieke Omroep is van en voor iedereen, maar het huidige programma-aanbod doet hier geen recht aan. Daar gaan we met U-ICON verandering in brengen.



Inspireren en verbinden

“Jongeren zoals ik kijken en luisteren nauwelijks naar de publieke omroep”, vervolgt mede-initiatiefnemer Marissa Britney Person. “De programma’s spreken ons niet aan. We zijn jong en groeien op in een multiculturele samenleving, maar daar zien we niets van terug in de programma’s.” Initiatiefnemers René Adriaan, Marissa Britney Person en Anastacija Plein pakken het met U-ICON daarom anders aan: “We gaan Super Lit programma’s maken voor een multiculturele samenleving. En dat doen we met en voor jongeren. Alleen dat al is vernieuwend en spraakmakend: we gaan samen met de jongeren programma’s maken voor de multiculturele samenleving waarin ze opgroeien.”



U-ICON wil inspireren en een positieve verandering tot stand brengen met vernieuwende programma’s. René Adriaan: ‘U-ICON staat voor respect, multiculturaliteit en verbondenheid. Wij staan voor gelijkheid en zijn er voor iedereen die naar de Next Level wil. We ‘chase dreams & believe’ en dat is waarom U-ICON een groot succes wordt!’



Betekenis U-ICON

De naam van de omroep heeft een diepere betekenis. Zo staat de ‘U’ voor jou, voor eenheid, en voor stedelijk. Oftewel, you, unity en urban in het Engels. Verder vinden de oprichters dat je alles kan wat je wilt en iedereen een ICON (icoon) is.



Daarom geven wij iedereen een gelijkwaardige kans en laten wij in onze programma’s Nieuw Top Talent Shinen. En er is veel talent in Nederland, alleen krijgt dat geen kans in onze huidige samenleving… tot nu toe. Ook dat zal U-ICON anders aanpakken.



Over U-ICON

De Super LIT Urban TV-omroep U-ICON staat voor respect, multicultureel en verbondenheid. We zijn er voor de multiculturele samenleving, dus voor iedereen. Daarbij willen we vooral de jongeren aanspreken om hen te inspireren en te motiveren. Wij geven hen een stem en betrekken hen bij de maatschappij.