Hillenaar Outdoor verhuist naar nieuw pand in Leiderdorp

Hillenaar Outdoor is de snelst groeiende out-of-home exploitant van Nederland. Het bedrijf biedt onder meer Digitale Abri’s, Billboards en Reclamemasten aan. Sinds de start in november 2017 breidt Hillenaar gestaag uit. ,,Reden om te verhuizen van ons oude kantoor in Oegstgeest naar een nieuw en modern pand in Leiderdorp”, zegt CEO Jeroen Hillenaar. De verhuizing is vandaag voltooid en illustreert de ontwikkeling van het bedrijf. ,,We worden snel groter. Ons mediapakket groeit voortdurend en het personeelsbestand is verdubbeld sinds de start van de onderneming.”



Hillenaar is trots op de groei die zijn nog jonge onderneming kenmerkt. ,,Er is duidelijk vraag naar out-of-home media. En meer specifiek naar een speler die zich op deze markt onderscheidt door service, flexibiliteit en creativiteit. Juist deze elementen zijn belangrijke speerpunten van ons bedrijf. Maatwerk is tegenwoordig essentieel. Campagnes moeten naadloos aansluiten bij de doelstellingen van de adverteerder. Elke marketing euro kan immers maar één keer worden uitgeven.” Alle afdelingen van Hillenaar groeien. ,,Denk aan marketing, sales en concessies. Op alle fronten zijn we volop in ontwikkeling. Daar hoort een geschikte werkplek bij.” Die werd gevonden aan de Zijldijk in Leiderdorp. ,,Ons nieuwe, vrijstaande kantoor heeft drie verdiepingen en is volledig gemoderniseerd. Er is een lounge, een klein theater voor meetings, comfortabele werkplekken en voldoende goed geoutilleerde vergaderruimtes. De uitstraling is trendy en kwalitatief. Dat sluit aan bij de kernwaarden van Hillenaar.” Voor de inrichting tekent bureau ‘Elles & Hellen decor en architectuur’. ,,Zij hebben ervoor gezorgd dat het pand onderscheidend is qua beleving en uitstraling. De inrichting past bij deze tijd.” In Leiderdorp is Hillenaar klaar voor de toekomst. ,,We zijn ambitieus. In ons nieuwe pand is alles aanwezig om verdere groei te faciliteren.”



Over Hillenaar



Hillenaar Outdoor zet fors in op digitale innovatie in combinatie met locaties die een groot en relevant bereik genereren. ,,Het gaat om impact”, stelt Hillenaar. ,,Adverteerders willen snel en effectief een boodschap voor het voetlicht brengen. Daar spelen we op in met ons aanbod. Denk bijvoorbeeld aan het onlangs gelanceerde Megaboard op het Museumplein in Amsterdam. Een zeer prestigieuze plek met een groot bereik.” Hij wijst ook op het snel groeiende aantal Reclamemasten van Hillenaar langs snelwegen. ,,Wij bieden locaties aan langs onder meer de A5 in Amsterdam, de A4 bij Schiphol, de A12 bij Arnhem en in Breda nabij de A16. Stuk voor stuk toplocaties. Alle masten zijn digitaal en lenen zich bij uitstek voor originele en spraakmakende campagnes. We hebben een creatieve afdeling die adverteerders daar desgewenst over adviseert. Maximaal rendement is altijd het uitgangspunt. Zowel voor grote als kleine campagnes.” Kijk voor meer informatie op www.hillenaar.com.